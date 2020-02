Primeur: Gipso – All Of My Truth

Het duo Gipso schrijft muziek waarin emotie de hoofdpersoon is. De combinatie van akoestische instrumenten met elektronische instrumenten en lyrische vocalen creëert een droomachtige sfeer, als een warme deken in de kou. Geïnspireerd door bands als London Grammar, Daughter en Ry X, begonnen Marian Beerten en Mike Manders met hun zoektocht naar hun eigen sound in maart 2018. Het resultaat was hun eerste EP ‘Greenhouse’, dat werd uitgebracht in januari 2019. Er volgden snel nog meer EP’s in het jaar dat volgde. Spacey gitaren, akoestische en elektronische drums, warme violen en vocoders zijn slechts een selectie van de instrumenten die worden gebruikt.

Alle instrumenten staan ten dienste van de boodschap. Gipso wil dat hun muziek een pleister is voor de luisteraar in moeilijke tijden. Des te belangrijk is het daarom dat elke luisteraar zijn eigen verhaal kan geven aan de muziek en lyrics.

Op 14 februari 2020 brengt Gipso hun nieuwste plaat uit getiteld ‘All Of My Truth’. Zangeres Marian Beerten schreef deze tekst naar aanleiding van een aantal dromen die ze zeer regelmatig beleefd. Ze staan symbool voor haar angst om te falen op het podium, en de angst om haarzelf bloot te geven tegenover het publiek. Samen met gitarist Mike Manders en drummer Daan Boers creëerde ze een dramatische uptempo single, die vanaf 14 februari te vinden is op Spotify. Vandaag echter is het nummer al te beluisteren via Maxazine! luister hier de primeur van ‘All Of My Truth’: