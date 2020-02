Laatste namen voor Roadburn 2020

Het veelgeprezen Roadburn Festival maakt vandaag de laatste namen bekend voor het festival wat van 16 tot en met 19 april plaats vindt in Tilburg. Earth speelt een speciale show ter ere van hun 30-jarig jubileum met diverse gasten. Frontman Dylan Carlson speelt ook een eigen set met curator Emma Ruth Rundle. En verder: False, Sylvaine, Body Void, Sólveig Matthildur, The Ballet Bombs en een tweede show van Dynfari.

Roadburn maakt vandaag nog een flinke vis bekend: de geliefde stoner- en dronerockband Earth is door curator Emma Ruth Rundle naar het festival gehaald, ter ere van het 30-jarig jubileum van de groep. Dat doen ze op zondag 19 april met gastmuzikanten: oud-Earth bandleden Steve Moore en William Herzog zullen ook acte-de-présence geven. Frontman Dylan Carlson speelt tevens een eigen set. Samen met Emma Ruth Rundle zullen ze onder andere materiaal van ‘Conquistador’ ten gehore brengen. De blackmetalband False en de post-black van Sylvaine maken Emma’s curatie ‘The Gilded Cage’ compleet.

De Amerikaanse doommetalband Body Void krijgt het voor elkaar om met weinig mensen (twee, soms drie) een enorme muur van geluid te produceren. Sólveig Matthildur maakte eerder indruk op Roadburn met haar band Kælan Mikla en speelde daarnaast een geheime show op het festival. Dit jaar krijgt de IJslandse een eigen spot op de line-up. Dynfari was al bevestigd, maar zal naast ‘The Four Doors Of The Mind’ nu ook het nog te verschijnen album ‘Myrkurs Er þörf’ integraal ten gehore gaan brengen. Elk jaar presenteert Roadburn in samenwerking met Never Mind The Hype een aanstormende Nederlandse band. Nadat die eer eerder ten deel viel aan o.a. DOOL, Death Alley en Laster, is het dit jaar de beurt aan de punkband The Ballet Bombs.

Ten slotte keert het kunstenaarscollectief BRLSQ of North America ook terug met hun posterexpositie: Full Bleed IV. Er zal werk te zien en te verkrijgen zijn van artiesten als John Dyer Baizley, Douwe Dijkstra en Maarten Donders.