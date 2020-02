Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Lewis Capaldi in AFAS Live.

Concerttip donderdag 13 februari: Lewis Capaldi in AFAS Live

Lewis Capaldi speelde op zijn twaalfde al in verschillende pubs in thuisland Schotland. Met zijn single ‘Bruises’, een hartverscheurende akoestische track over liefdesverdriet, brak de jonge Schot in 2017 door bij een groter publiek en haalde hiermee als eerste artiest zonder platencontract 25 miljoen streams op Spotify. Zijn talent bleef niet onopgemerkt. Capaldi stond in het voorprogramma van grote artiesten als Rag’n’Bone Man, Bastille en Sam Smith.

2018 was een opmerkelijk jaar voor de zanger, wiens humor hem onderscheidt van collega songwriters, en 2019 is nog grootser en beter. Zijn debuutalbum Divinely Uninspired To A Hellish Extent belandde na 1 week meteen op nummer 1 in de Britse hitlijsten en met ‘Someone You Loved’ scoort Lewis Capaldi een gigantische hit. In Nederland staat het liedje ruim 18 weken in de hitlijsten. Lewis combineert het maken van trieste liedjes met zijn ongelooflijke humor en een onbedwongen sociale media-aanhang. De resultaten hiervan zijn hilarisch mooi. Hij verkocht meer dan 90.000 tickets voor zijn eigen headliner shows, vergaarde meer dan 330 miljoen streams en heeft in zijn nog korte carrière 3 nummer 1 hits in de UK op zijn naam staan.