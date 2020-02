Edison uitreiking vol glamour

Afgelopen maandag werden, in de Amsterdamse Gashouder, de jaarlijkse Edison Awards uitgereikt. De Edison is een van de oudste muziekprijzen ter wereld en door deze status dan ook zeer gewild door onze vaderlandse artiesten. Het grote verschil met andere prijzen is dat de winnaars niet door het publiek zijn gekozen maar door een vakjury. Doordat het de 60e editie was werd het evenement extra tot in puntjes verzorgd, en was daardoor de gastenlijst weer zeer ruim gevuld.

Rode loper

Door de slimme opzet van de rode loper, binnen na de garderobe, was het voor de vele sterren een genot om te poseren voor de fotografen. Sommige artiesten hadden echt nog de souffleur nodig om hun naam te achterhalen, maar de meeste hebben al een behoorlijke staat van dienst. Vooral de schitterende gele jurk van Maan trok de aandacht van de fotografen. Hoewel de dresscode ‘black tie’ was, waren het vooral de rappers en alternatieve bands die er een geheel eigen kledingstijl op na hielden.

Optredens

De presentatie van het diamanten jubileum was dit jaar in handen van cabaretier Najib Amhali en de show werd afgetrapt met een terugblik op 60 jaar Nederlandse muziek. Ook dit werd de uitreiking opgeleukt met diverse optredens van jong talent (S10 & Snelle) en gevestigde orde (Willeke Alberti).

Traditiegetrouw werd er ook dit jaar meer met elkaar gekletst dan geluisterd naar de collega op het podium. Suzan & Freek hebben de Top40 afgelopen zes maanden redelijk gedomineerd, dus dat optreden was ook meer dan verdiend.

S10 zal veel mensen (nog) niets zeggen, maar als Stien Den Hollander op Google wordt ingetikt, zal menigeen verbaasd zijn over de invloed van haar op de diverse socials. Voornamelijk op Instagram vertolkt ze haar gevoelens, wat goed opgepikt wordt door de muziekliefhebbers van nu. ’Snowsniper’ is daardoor wellicht het meest invloedrijke album van 2019 geworden. Dat gevoel vertolkte S10 op overtuigende wijze maandagavond.

Het optreden van Kensington en Duncan Laurence waren van een dermate hoog niveau, dat er links en rechts zelfs werd getwijfeld of er niet geplaybacked werd.

Prijswinnaars

Dat de oeuvreprijs nu pas toegekend wordt aan Willeke Alberti is natuurlijk rijkelijk laat, maar een mooier moment was nauwelijks denkbaar. Zestig jaar geleden won haar vader de allereerste Edison en nu mocht ze zelf de mooiste van alle categorieën in ontvangst nemen. De prijs werd uitgereikt door Dinand Woesthoff die op tenenkrommende wijze de aandacht opeiste door steeds luidruchtig het publiek om stilte te vragen en op zijn knieën ging zitten om de prijs te overhandigen.

Alle prijswinnaars op een rijtje:

OEUVREPRIJS – WILLEKE ALBERTI

POP – MAAN – 2019 SINGLE RELEASES

ROCK – KENSINGTON– TIME

HIPHOP – JOSYLVIO – GIMMA

DANCE – ARMIN VAN BUUREN – BALANCE

ALTERNATIVE – S10 – SNOWSNIPER

NIEUWKOMER – SNELLE– VIERENTWINTIG

HOLLANDS – DE TOPPERS – TOPPERS IN CONCERT 2019

NEDERLANDSTALIG – SUZAN & FREEK – GEDEELD DOOR ONS

VIDEOCLIP – BIZZEY FT. KRAANTJE PAPPIE, JONNA FRASER & RAMIKS – DRUP

SONG – DUNCAN LAURENCE – ARCADE

ALBUM – ILSE DELANGE – GRAVEL & DUST

Foto’s (c) Armelle van Helden