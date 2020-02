Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Carly Rae Jepsen in Paradiso.

Concerttip woensdag 12 februari: Carly Rae Jepsen in Paradiso

Met megahit ‘Call Me Maybe’ van het album ‘Kiss’ brak Carly Rae Jepsen in 2011 in één klap door, mede dankzij Justin Bieber die de song promootte en Jepsen meenam op tour. De single stond wekenlang op nummer één en werd genomineerd voor twee Grammy’s. Daaropvolgende singles als ‘Good Times’ (met Owl City) en ‘I Really Like You’ vonden ook hun weg naar miljoenen luisteraars.

Inmiddels heeft de Canadese zangeres haar vierde album ‘Dedicated’ uitgebracht en is ze niet meer weg te denken uit de popscene. Ook in het alternatievere circuit is ze uitgegroeid tot cultfiguur en wordt ze erg gewaardeerd. Het was daarom ook niet verwonderlijk dat het eerste Nederlandse optreden van Carly Rae Jepsen plaatsvond op Best Kept Secret, afgelopen juli. Nu komt ze met haar ‘The Dedicated Tour’ voor de allereerste clubshow in ons land naar de Grote Zaal van Paradiso.