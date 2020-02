12 februari, de verjaardag van Michael McDonald

Michael McDonald, geboren op 12 februari 1952 te St. Louis, Missouri, viert vandaag zijn 68e verjaardag. McDonald, Amerkaans zanger en singer/songwriter staat bekend om zijn soulvolle zangstijl. Hij begon zijn muzikale carrière als achtergrondzanger bij Steely Dan en was in de periode van 1976 tot 1982 lid van The Doobie Brothers. In die tijd behaalde hij een aantal flinke hits met de band, waaronder ‘What a Fool Believes’.

Michael McDonald solo

Ook solo deed hij het niet onverdienstelijk, zo had hij hits als ‘Sweet Freedom’ (uit de film ‘Running Scared’), ‘Yah Mo B There’, een duet met James Ingram, en ‘On My Own’, een duet met Patti LaBelle. De zanger mocht in totaal 5 Grammy Awards in ontvangst nemen.