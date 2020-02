Xander Vrienten komt met serie eenmalige shows met Cato van Dyck, Brigitte Kaandorp en Tim Knol

Dit voorjaar geeft muzikant Xander Vrienten drie eenmalige shows in het WestergasTheater in Amsterdam. In Xander Vrienten X WestergasTheater nodigt hij zijn muzikale vrienden uit voor een unieke reeks eenmalige concerten. Xander Vrienten is al jaren actief in de Nederlandse muziekindustrie. Als bassist begon hij in en rondom Amsterdam te spelen en met The Souldiers verwierf hij al snel bekendheid ‘buiten de ring’ en buiten de landsgrenzen. Vervolgens maakte hij furore met Valerius en was te bewonderen als de rechterhand van rasmuzikant Jett Rebel. Momenteel speelt hij in de band van Trijntje Oosterhuis en is hij bandleider van de huisband van De Wereld Draait Door.

Het allereerste concert in het WestergasTheater belooft al meteen een hele bijzondere te worden, want onder de noemer Xander Vrienten X WestergasTheater heeft de muzikant niemand minder dan zijn collega’s Tim Knol, Brigitte Kaandorp en Cato van Dyck weten te strikken. Na de succesvolle audiovisuele lichtshow SKALAR is deze concertreeks de volgende stap van de Westergas om zich meer te profileren als een cultuurdorp in Amsterdam met een sterke, bijzondere en diverse muzikale programmering.

Als eerste verwelkomt Xander Vrienten zijn goede vriend, singer-songwriter Tim Knol, met wie hij een liefde voor oer-Amerikaanse muziek en de traditie waarin dit gespeeld wordt deelt. “We houden alleen allebei net van een andere tak van sport: ik meer van soul en Tim meer van rhythm & blues”, vertelt Vrienten enthousiast. Tijdens hun wandeltochtjes discussiëren ze vaak over hun voorliefde voor deze muziek en dat komt op vrijdag 3 april naar voren tijdens Xander Vrienten X Tim Knol, waarin de twee heren met een speciaal voor deze gelegenheid geformeerde begeleidingsband authentiek Amerikaans repertoire laten horen.

Brigitte Kaandorp is de tweede muzikale gast tijdens Vrientens concertreeks. Onder begeleiding van een speciaal samengestelde band gaat Vrienten met Kaandorp in duet in het WestergasTheater op vrijdag 8 mei. De meesten kennen Brigitte Kaandorp vooral als cabaretière, Xander Vrienten is naast dat werk ook juist verknocht aan de liedjes die minder bekend zijn bij het grote publiek.

Zangeres Cato van Dyck sluit de reeks af. Op vrijdag 5 juni stapt de frontvrouw van de psychedelische funkband MY BABY samen met Vrienten het podium op, vergezeld door een groovende band. De twee kennen elkaar al geruime tijd vanuit de band The Souldiers, waarmee ze jarenlang over de wereld optraden. De avond wordt een ode aan de soulvolle nummers uit die tijd.