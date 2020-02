The Strokes komen met nieuw album, ‘The New Abnormal’

The Strokes komen met een nieuw album. De band, bestaande uit Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond Jr, Nikolai Fraiture en Fabrizio Moretti brengt de opvolger van hun album ‘Comedown machine’ uit 2013, uit op Cult/RCA en zal ‘The New Abnormal’ gaan heten. De band gaf een voorproefje van nieuwe muziek tijdens een bijeenkomst gisteren van Bernie Sanders bij de Universiteit van New Hampshire met de track ‘At The Door’.

‘The New Abnormal’ is het 6e studioalbum van The Strokes en is opgenomen in de Shangri-La Studios in Malibu en geproduceerd door Rick Rubin. Het artwork van het album is een schilderij van Jean Michel Basquiat: Bird On Money. The Strokes zijn de headliner op het Best Kept Secret festival op zaterdag 13 juni. Het album ‘The New Abnormal’ zal uitkomen op 10 april.

‘The New Abnormal’ tracklist:

1. The Adults Are Talking

2. Selfless

3. Brooklyn Bridge To Chorus

4. Bad Decisions

5. Eternal Summer

6. At The Door

7. Why Are Sundays So Depressing

8. Not The Same Anymore

9. Ode To The Mets