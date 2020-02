Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Supergrass in Paradiso.

Concerttip zaterdag 8 februari: Supergrass in Paradiso

De Britse alternatieve rockband Supergrass uit Oxford treedt weer samen op voor het eerst sinds negen jaar. De band, bekend van hits als ‘Alright’ en ‘Pumping On Your Stereo’ bracht in 1995 debuutalbum ‘I Should Coco’ uit via Parlophone, toen de Britpopstroming op haar hoogtepunt was. Sindsdien zijn Gaz Coombes, Rob Coombes, Mickey Quinn en Danny Goffey niet meer weg te denken uit de muziekgeschiedenis en de hitlijsten. Onlangs werd al bekendgemaakt dat de groep op Glastonbury 2020 zal gaan optreden, maar eerst komen ze nog bij Paradiso langs op 7 en 8 februari.