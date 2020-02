8 februari, de verjaardag van Eefje de Visser

Eefje de Visser werd op 8 februari 1986 geboren in Voorburg en viert vandaag haar 34e verjaardag. Toen ze zich in 2009 inschreef voor de Grote Prijs van Nederland, wist ze zowel het publiek als de jury te overtuigen met haar oprechte, originele liedjes. Na het winnen van de Hoofdprijs in de categorie singer-songwriter werkte Eefje een jaar lang samen met producer Marcel Tegelaar, ook bekend als Skiggy Rapz, aan haar debuutalbum ‘De Koek’. Deze bracht ze uit in januari 2011, onder het label Eefje’s Platenmaatschappijtje, dat ze oprichtte in samenwerking met manager Jacco van Lanen.

Twee en een half jaar na het succesvolle debuutalbum ‘De Koek’ bracht singer/ songwriter Eefje de Visser haar tweede album uit getiteld ‘Het is’ en sloeg ze een nieuwe, maar vertrouwde weg in. Haar album ‘Nachtlicht’ behaalde als hoogste positie plaats 8 in de Nederlandse album Top 100. Recentelijk bracht de zangeres haar 4e album ‘Bitterzoet’ uit.

Foto (c) Hans Kreutzer / Maxazine