Amsterdam Klezmer Band – Fortuna

De Amsterdam Klezmer Band komt er weer aan met een nieuwe plaat, met de naam ‘Fortuna’. Het is de opvolger van ‘Szikra’, die stamt uit 2018. De groep staat er om bekend niet bepaald stil te zitten en ook deze keer heeft het nieuwe album dus niet lang op zich laten wachten.

De Amsterdam Klezmer Band bestaat al een behoorlijke poos. In 1996 zag de groep het licht en in de tussentijd zijn er al 15 albums uitgebracht en is er dus ook een 16e op weg. Voor de mensen die er nog onbekend mee zijn: Amsterdam Klezmer Band maakt zoals de naam al doet vermoeden Klezmer muziek. De naam voor Oost-Europese, Joodse muziek. Verder haalt de band inspiratie uit de Balkan, zigeunermuziek en de jazz.

Zoals op elk album van de AKB is het feestgehalte weer lekker aan de hoge kant. Deze plaat is wel een redelijk unieke in de discografie. Dit is het eerste album namelijk wat volledig met een producer gemaakt is. Er is opzoek gegaan naar de grenzen en die vervolgens proberen te verleggen, mede gedaan door nieuwe ritmische productiecomponenten, maar ook subtiele en wanordelijke elementen. Hiermee is het dus een zeer interessant album geworden.

Dat is ook een van de mooie dingen aan deze band. Ze willen niet steeds hetzelfde blijven doen. Ze zijn bereid nieuwe dingen uit te proberen en staan dus voor de Klezmer van nu en de toekomst.

Een van de nieuwe elementen die mij gelijk positief verassen in hoe prettig het mixt met de muziek is de soort van keelzang die te horen is op het nummer ‘Trach I Bach’. Op dit album staat verder ook een nummer met veel zang. Iets waar AKB nou niet echt om bekend staat. ‘Geheim In De Pijp’ is daarmee een directe uitspringer, en dat is zeker niet negatief. Ook ‘After The Storm’ is zo een nummer. Een lichte rap stijl heeft de zang, waarmee ze dus onder andere bewijzen wel degelijk met de tijd mee te gaan en niet terugpakken naar de traditionele Klezmer muziek.

Het album is met 18 nummers wel echt een beetje aan de lange kant. Mocht je nu nog niet bekend zijn met de band of het genre, is het misschien een redelijk lange zit. Dan zou ik zeggen, begin eens met de nummers waar in verhouding veel in gezongen wordt. De volgende stap is dan de instrumentale en bijna volledig instrumentale nummers een kans te geven.

Kortom opnieuw een prima album. Amsterdam Klezmer Band weet wat ie doet en doet dat goed, ook op de zestiende plaat is er weinig op aan te merken. Het is muziek waar je wel echt van moet houden, maar dat is ieder zijn/haar eigen smaak. (8/10) (Vetnasj Records)