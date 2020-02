Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Liam Gallagher in de Ziggo Dome.

Concerttip vrijdag 7 februari: Liam Gallagher in de Ziggo Dome

Op 7 februari 2020 komt Liam Gallagher naar de Ziggo Dome! Dit is de vervangende datum voor het concert op 23 november 2018. Tickets van 23 november blijven geldig voor de nieuwe datum. Liam Gallagher werd bekend als frontman van de bands Oasis en Beady Eye, maar bouwt inmiddels volop aan een succesvol solocarrière. In 2017 verscheen het langverwachte debuutalbum ‘As You Were’ met onder meer de singles ‘Wall Of Glass’ en ‘For What It’s Worth’. De plaat die samen met Greg Kurstin en Dan Grech-Marguerat geproduceerd is bevat veel attitude, zoals je van de uitgesproken rockmuzikant kan verwachten, en klassieke 60’s en 70’s invloeden die volledig zijn aangepast aan het hier en nu.