7 februari, de verjaardag van Garth Brooks

Garth Brooks is in Europa misschien geen echt grote naam, maar in zijn thuisland is hij één van de bekendste countryzangers. Van zijn tweede album ‘No Fences’ werden er wereldwijd maar liefst 20 miljoen exemplaren verkocht. In de jaren negentig bestormde hij de hitlijsten met diverse singles en door deze overheersing van de Billboards kreeg hij al snel de bijnaam Garth Vader, met een knipoog naar het Star Wars-figuur Darth Vader.

De populariteit van Garth Brooks was goed te meten tijdens een concert in Central Park in New York. Op 7 augustus 1997 kwamen er naar schatting tussen de 500.000 en 750.000 mensen af op het gratis concert, en was het park overvol. Garth Brooks wordt vandaag 58.

(Photo: Mark Tucker – USA Today)