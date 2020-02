Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Boy & Bear in TivoliVredenburg.

Concerttip donderdag 6 februari: Boy & Bear in TivoliVredenburg

De Australische band Boy & Bear koppelt een indiefolkvibe aan een fijne hand van songschrijven. In hun thuisland is het vrolijke vijftal al zo ongeveer sinds hun debuutalbum ‘Moonfire’ (2011) razend populair en met de opvolgers ‘Harlequin Dream’ (2013) en ‘Limit Of Love’ (2015) haakte ook de rest van de wereld aan. Grote troef van Boy & Bear is de stem van fronman David Hosking, die je meteen de muziek in trekt om je niet meer los te laten. De sterke en zorgvuldig uitgewerkte nummers doen daarna de rest. Het vierde Boy & Bear-album ‘Suck on Light’ is uit!