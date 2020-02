Joe Satriani komt met nieuw album

Het nieuwe album van Joe Satriani, ‘Shapeshifting’, wordt op 10 april 2020 uitgebracht door Sony Music/Legacy Recordings. De eerste single, ‘Nineteen Eighty’, is vanaf vandaag beschikbaar op alle streaming platforms.

‘Shapeshifting’ is geproduceerd door Satriani en Jim Scott (Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Tom Petty & The Heartbreakers) en gemasterd door John Cuniberti. Drummer Kenny Aronoff (John Fogerty), bassist Chris Chaney (Jane’s Addiction) en toetsenist Eric Caudieux vormen de harde kern muzikanten op dit nieuwe album met bijdragen van Lisa Coleman (The Revolution) en Christopher Guest.

Het geluid van de nieuwe single ‘Nineteen Eighty’ brengt Satriani spiritueel terug naar de tijd waarin hij werkte met zijn eerste band, The Squares. Satriani herinnert zich uit de begintijd: “They dialed back the guitar solos and histrionics to try to create a cooler new wave vibe.” Nu decennia verwijderd van deze doelen, was hij vrij om verder te gaan en te proberen te heroveren wat hem bezighield in 1980. Om trouw te blijven aan het geluid van die tijd gebruikte hij een vintage MXR EVH phaser: “I’ve always been a huge fan of Eddie Van Halen. In my mind, he just crystallized that era. The late ‘70s and early ‘80s, he kind of saved rock guitar. So that’s what I would have been doing.”

Joe Satriani start de ‘The Shapeshifting Tour’ door Europa op 15 april tot midden juni. De Amerikaanse tour zal binnenkort worden aangekondigd. De 2020 liveband zal bestaan uit drummer Kenny Aronoff (John Fogerty), bassist Bryan Beller (Aristrocrats) en toetsenist Rai Thistlethwayte (Thirsty Merc).

Nederlandse concertdata:

21 april – Melkweg, Amsterdam

24 april – Muziekcentrum Enschede