3Js komen met nieuw album

De 3Js zullen op 1 mei met een nieuw album komen. Dat maakte de populaire groep donderdagavond bekend aan de redactie van Maxazine. Vrijdag wordt het nieuws aan de buitenwereld bekend gemaakt en zal de exclusieve voorverkoop starten. Wie het album op tijd besteld zal een door de drie heren gesigneerd exemplaar ontvangen van het album.

Afgelopen augustus kwam voor het eerst sinds het vertrek van gitarist Jan de Witte een nieuwe single uit van de groep, ‘De toekomst’. Op die single was voor het eerst diens vervanger Robin Küller te horen. Jan Dulles heeft aangegeven dat de nieuwe plaat, waarvan de titel nog niet bekend is gemaakt, hun meest positieve en meest zonnige album zal zijn sinds hun debuut in 2007, ‘Watermensen’.

Vrijdag zal ook de nieuwe single ‘Wat je mist’ uitkomen, een tweede voorproefje op het nieuwe album van de Volendammers. Jan Dulles en Jaap Kwakman presenteerden hun nieuwe bandlid Robin Küller in september afgelopen jaar. Küller vervangt Jan de Witte, die zich meer wilde toeleggen op een solo carrière.

Donderdag start de nieuwe theatertour van de 3Js, ‘De Aard van het Beest’, in Heerhugowaard. De tournee zal tot eind mei te zien zijn in theaters door het hele land.