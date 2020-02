6 februari, de verjaardag van Rick Astley

Rick Astley, geboren op 6 februari te Newton-le-Willows, Lancashire, Engeland, viert vandaag zijn 54e verjaardag. Astley, Brits singer-songwriter, muzikant en radio persoonlijkheid scoorde in de jaren ’80 een aantal flinke hits waaronder ‘Whenever You Need Somebody’, ‘When I Fall in Love”/”My Arms Keep Missing You’, ‘Together Forever’, ‘Cry for Help’, en natuurlijk zijn debuutsingle ‘Never Gonna Give You Up’ waarmee hij een nummer 1 hit scoorde in 25 landen.

In 1993, na zo’n 40 miljoen verkochte platen, besloot Astley zich terug te trekken uit de muziek. Echter, in 2007 maakte hij een comeback, Astley werd een internet fenomeen toen de clip behorende bij ‘Never Gonna Give You Up’ onderdeel werd van een populaire internetgrap met de naam “rickrolling“. Door internetgebruikers kreeg de zanger tijdens de in 2008 gehouden MTV Europe Music Awards de titel ‘Best Act Ever’.