Programma Ribs & Blues 2020 compleet

Met Pinksteren kunnen bezoekers van Ribs & Blues drie dagen lang gratis genieten van in totaal 24 internationale roots – en bluesacts. Alle acts zijn nu bevestigd!

Op zaterdag 30 mei opent het festival met de nieuwe band SLOPER van de drummers Cesar Zuiderwijk (Golden Earring) en Mario Goossens (Triggerfinger). Daarna is het podium vrij voor de reeds aangekondigde DANNY VERA. De verrassende afsluiter van de avond is VANDENBERG! Adrian Vandenberg, de stergitarist is nooit weggeweest maar de band die zijn naam draagt ontwaakt dit jaar uit een ruim drie decennia durende winterslaap en herleeft in een jonge, frisse en vooral rockende 2020-versie. Zanger Ronnie Romero, bekend als de indrukwekkende vocalist in de meest recente line-up van Ritchie Blackmore’ s Rainbow zingt op alle 10 tracks van het aankomende album en maakt vast deel uit van het nieuwe Vandenberg!

Aan de line up voor zondag 31 mei worden de volgende nieuwe namen toegevoegd:

The BB King Blues Band (USA):

De enige begeleidingsband van wijlen BB King met o.a. dochter Claudette King!

North Mississippi Allstars (USA)

Stomende countryblues en virtuoze bluesrock van een met Grammy ’s bekroonde act.

The Sheepdogs (CAN)

Warme Southern rock met wat americana, blues en een vleugje psychedelica.

Ben Prestage (USA)

One-man band, Mississippi blues compleet met cigarbox, banjo en pedalen.

The Imperial Crowns (USA)

Energieke bluesrock groep uit Los Angeles, draait al heel wat jaren mee.

Darlyn (NL)

Nederlandse rootspopband, rauw, maar met een elegant randje!

Ian Siegal & band (UK)

Veelzijdige roots & soul muzikant met schuurpapieren stemgeluid.

Malford Milligan & The Southern Aces (NL)

Rauwe blueszanger uit Austin met Hollandse begeleidingsband!

Her Majesty (NL)

Countryrock project van topmuzikanten Bertolf Lentink en Bauke Bakker!

Voor de tweede Pinksterdag Maandag 1 juni zijn ook bevestigd:

Sass Jordan (CAN)

Canadese rockdiva met scheurende stem, bekend van ‘Make you a believer’

Catfish (UK)

Britse Blues Award winnaars met de charismatische frontman Matt Long.

Nicole Atkins (USA)

De soul van Candi Staton, de swagger van Nancy Sinatra, de snik van Roy Orbison en de warmte van Dusty Springfield!

Chuck Prophet (USA)

Californische songwriter met een onmiskenbaar West Coast rockgeluid

Dylan Leblanc (USA)

Folktroubadour uit Alabama met mooie songs en sterke verhalen

Tijdens beide Pinksterdagen opent Ribs & Blues ook het bekende Kidsadventureland voor de jongere bezoekers, de festivalmarkt ontbreekt niet en natuurlijk zijn spareribs in alle smaken verkrijgbaar in het bekende BBQ-land!

Ribs & Blues 2020

30 mei, 31 mei en 1 juni, Pinksteren

Festivalterrein Domineeskamp in centrum Raalte