Diggy Dex eind september naar AFAS Live

Vandaag heeft Diggy Dex via zijn Instagram bekend gemaakt dat hij eind september van dit jaar zijn grootste show ooit gaat geven: in AFAS Live. Na twee uitverkochte ‘Karavaan’ clubtours vorig jaar is het tijd voor de next step: samen het leven en de muziek vieren in AFAS Live met al zijn fans! De kaartverkoop start op vrijdag 7 februari om 10:00 uur.

Vorige week vrijdag bracht Diggy Dex de gloednieuwe single en video ‘Misschien Had Je Toch Gelijk’ uit, wat tevens het eerste voorproefje van zijn nieuwe album is dat later dit jaar verschijnt. De track gaat over de inzichten die volwassenheid met zich kunnen meebrengen en in dit geval is dat het voelen van liefde en waardering voor zijn moeder.

“Misschien Had Je Toch Gelijk’. Dat is iets anders dan meteen volmondig ‘Ja hoor, je hebt gelijk!’ zeggen. ‘Misschien’ en ‘toch’ geven aan dat die conclusie, dat jíj gelijk had, en ik niet, niet zo gemakkelijk is getrokken. Jouw gelijk geven betekent mijn eigen ongelijk toegeven. En man, wat vind ik dat moeilijk! Helemaal aan jou, mam. Ik houd van mijn vrijheid en wil niet dat anderen mij vertellen wat ik moet doen. Jij houdt van structuur en vindt het vervelend als mensen zich niet aan jouw regels houden. Zoals we nu zijn, zo waren we vroeger ook al. Wát hebben wij gebotst met elkaar! Ik vond jou soms veel te streng, veel te star. Jij vond mij waarschijnlijk veel te wild, veel te egoïstisch. Jij was en bent iemand met een immens groot hart. Naarmate ik ouder word merk ik dat dát veel belangrijker is dan al het andere. Onze karakters verschillen, maar onze band is onverwoestbaar. Ik word ouder, en jij maakt me wijzer. En steeds vaker kom ik, heel voorzichtig, tot de conclusie dat, ja, jij misschien toch wel gelijk had. En nog steeds hebt.”

– Diggy Dex

Over Diggy Dex

Diggy Dex, de ‘chansonrapper’ uit Amersfoort vertelt verhalen op muziek die bij elke plaat aan zeggingskracht en diepte winnen en bij elk album enthousiaster worden ontvangen. De basis is en blijft hiphop, maar is zelden de eindbestemming van de muzikale weg die Diggy Dex aflegt. Zo ook op Karavaan, zijn laatste album waarvoor Franse popmuziek een belangrijke invloedbron was. Later dit jaar verschijnt het zevende album van Diggy Dex waarvan ‘Misschien Heb Je Toch Gelijk’ het eerste geluid is. Na twee uitverkochte tours sluit hij deze bijzondere Karavaan af met een “Ode Aan Het Leven” dat hij met zijn fans wilt vieren in AFAS Live.

Diggy Dex

26 september 2020 – AFAS Live