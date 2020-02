DJ Snake, Lost Frequencies en Steve Aoki onder nieuwe namen Balaton Sound 2020

Balaton Sound maakt een tweede golf namen bekend voor deze zomer. Onder meer DJ Snake, Lost Frequencies, Steve Aoki, Banks en Paul van Dyk vullen het affiche aan. Eerder was al de komst bevestigd van onder andere Martin Garrix, Kygo, Dimitri Vegas & Like Mike en Don Diablo. Het vijfdaagse Hongaarse festival aan het Balatonmeer vindt dit jaar plaats van 8 tot en met 12 juli.

De 2020-editie brengt weer een stevige selectie elektronische acts naar het Balatonmeer. Vanuit België is dj-producer Lost Frequencies toegevoegd aan de line-up. Ook wereldsterren als Paul van Dyk, Steve Aoki en DJ Snake maken hun opwachting. Laatstgenoemde sluit op de laatste dag de Main Stage af.

De urban scene wordt deze zomer vertegenwoordigd door onder meer de Amerikaanse rapper JPEGMafia, singer-songwriter Banks en het Nederlandse garage-duo Moksi. Een eigen elektronische sound mogen we verwachten van onder andere Mind Against, Dillon Francis, Carnage, Saymyname, Rodriguez Jr en Jan Blomqvist & Band. In de underground hoek zijn techno- en house-acts als Pan-Pot, Patrick Topping, Archie Hamilton en Reinier Zonneveld aangekondigd.

De unieke locatie aan het Balatonmeer, de relaxte sfeer en de luxe VIP-ervaringen maken Balaton Sound één van Europa’s populairste zomerfestivals. Vijfdaagse early bird tickets zijn nog tot vrijdag 14 februari te koop voor 215 euro. Wie voor een VIP-ticket gaat kan dit jaar een vintage Hollywood VIP area verwachten met onder meer massages, een make-up lounge, pool party’s, acrobatenshows, vers fruit en welkomstdrankjes.