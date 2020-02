Afrojack, Fisher, Joris Voorn, Snelle en internationale superster Wizkid op Kingsland Festival 2020

Kingsland Festival, het grootste oranjespektakel van Nederland, strijkt op 27 april wederom neer in Amsterdam, Groningen, Rotterdam en voor het eerst dit jaar in Tilburg. Artiesten als Afrojack, Fisher, Joris Voorn, Snelle en internationale superster Wizkid maken deel uit van de line up, die de uiteenlopende stijlen laat zien waar Kingsland Festival bekend om staat. Dat maken organisatoren 4PM Entertainment en E&A Events bekend.

In elk van de vier steden biedt de mainstage een sterke line-up van elektronische acts. Enkele headliners die verdeeld over de steden zullen optreden zijn Afrojack, Lucas & Steve, Oliver Heldens, Nicky Romero, Sam Feldt en Sunnery James & Ryan Marciano. Daarnaast draaien hardstyle-dj’s Headhunterz en Wildstylez in zowel Amsterdam, Groningen als Rotterdam een speciale back-to-back set.

Voor liefhebbers van urban, host TIKTAK, het bekendste eclectische concept van Nederland, dit jaar wederom een stage in Amsterdam (live stage), Groningen en Rotterdam. In Amsterdam zal niemand minder dan de internationale superster Wizkid een live performance geven. De Nigeriaanse songwriter en artiest wordt wereldwijd geprezen om zijn aanstekelijke afrobeats en werkte samen met sterren als Beyoncé, Rihanna en Chris Brown. Hij wordt bijgestaan door een ander internationaal talent Yxng Bane. Verder zullen op de TIKTAK-podia verdeeld over de drie steden onder meer Frenna, Josylvio, Lil Kleine, Ronnie Flex, Sevn Alias en de hit van dit moment Snelle te zien zijn. Amsterdam biedt dit jaar als nieuwe aanvulling in de RAI de Pure Hiphop-stage met namen als Bokoesam, Dopebwoy, Hef en Kevin. Ook is er in Amsterdam een stage voor de liefhebbers van de hardere stylen met namen als Brennan Heart, Ran-D en Sefa.

Een andere opvallende artiest op de line up dit jaar is de Australische dj Fisher, die vorig jaar doorbrak met de zomerhit ‘I’m Losing It.’ Hij zal in Amsterdam, Groningen en Rotterdam te zien zijn op de stage van ANTS, de hostingpartner bekend van de immer uitverkochte residency in Ushuaia op Ibiza. Andere headliners die ANTS verwelkomt op Kingsland zijn onder meer Benny Rodrigues, Joris Voorn en Franky Rizardo. In Groningen en Tilburg zijn er ook nog stage hostings Terug naar Toen die al meer dan tien jaar lang uitverkochte clubavonden heeft met de leukste 80’s en 90’s hits. In Tilburg worden zij bijgestaan door de lokale partij Smèrrig en is er een silent disco met Herrie met Gerrie.

Kingsland Festival vindt dit jaar voor de achtste keer op rij plaats in de Amsterdamse RAI, voor de vijfde keer in het Stadspark in Groningen, op Sportpark Woudestein in Rotterdam en voor het eerst in het Spoorpark in Tilburg. Met edities in vier grote steden is Kingsland Festival niet alleen het grootste oranjespektakel van Nederland, maar tevens het grootste eendaagse muziekfestival van ons land, waarbij er circa 120.000 bezoekers worden verwacht. De eerste editie vond in 2013 plaats in Amsterdam en breidde daarna uit naar andere grote steden, verspreid over het land. Op Kingsland zijn de meest uiteenlopende dj’s en stijlen vertegenwoordigd, variërend van EDM en deephouse tot hardstyle en urban.

Voor elk van de vier locaties is de volledige line-up bekendgemaakt; de line-up per stad is terug te vinden op de officiële website van Kingsland. De kaartverkoop voor alle steden is reeds begonnen.