Tom Jones komt naar Ziggo Dome

Op dinsdag 23 juni geeft de legendarische zanger Tom Jones een concert in Ziggo Dome in Amsterdam ter ere van zijn 80-jarige verjaardag.

De zanger, die dit jaar 80 wordt, begon zijn muzikale carrière toen hij als zeventienjarige in diverse nachtclubs optrad en vervolgens getekend werd door Decca Records in Londen. Hoewel hij bekend werd dankzij hits als ‘It’s Not Unusual’, ‘Kiss’, ‘Delilah’, ‘What’s New Pussycat’, ‘I’ll Never Fall In Love Again’en ‘If I Only Knew’, is hij vooral een rocker met een echte rhythm and blues ziel. Hij is al die jaren een relevante artiest gebleven met het album ‘Reload’ uit 1999 als bestverkochte album (5 miljoen exemplaren) uit zijn toen 35-jarige carrière. Daarna speelde Jones een belangrijke rol in de serie ‘Red White & Blues’ van Martin Scorsese en bracht in 2004 een album uit met Jools Holland gevolgd in 2008 door zijn studioalbum ‘24 Hours’.

In 2010 kwam er een verandering van muzikale richting met de release van zijn 39e studio album, ‘Praise & Blame’. De mantra van het album, dat geheel live werd opgenomen in Peter Gabriels studio in het Engelse Bath, was ‘terug naar de basis’. Het resultaat toont een zanger op de top van zijn kunnen, waarbij de nummers opwindende uitvoeringen in Jones en zijn band naar boven haalden.

Hoogtepunten in zijn carrière zijn onder andere het ontvangen van BRIT Awards voor ‘Best Male Singer’ en ‘Outstanding Contribution to Music’, de Silver Clef Award for Lifetime Achievement, de Hitmaker Award van de US Songwriters Hall of Fame, GQ Man Of The Year, en de prestigieuze Music Industry Trust Award. Bovendien werd Tom in 2006 geridderd door Her Majesty the Queen. Een eer die hij in 2012 opnieuw kon vieren toen hij optrad tijdens het Queens Diamond Jubilee-concert in Buckingham Palace.

Sir Tom is met recht een levende legende. De afgelopen 5 decennia wordt hij verwelkomd in zalen over de hele wereld, van clubs tot arena’s. Zijn onweerstaanbare show doorkruist muzikale tijdperken en genres en spreekt zowel jong als oud, man als vrouw en mainstream als cutting edge aan. Als Godfather van de moderne soul, gaat het bij Tom Jones altijd al om de kracht van het lied en de kracht van de stem.