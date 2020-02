Nienke Plas kondigt muzikaal zevenluik ‘Lucky Number 7’ aan

Vandaag kondigt Nienke Plas in haar vlog Shitty Diary de komst van haar EP Lucky Number 7 aan. De 33-jarige creatieve duizendpoot brengt op deze wijze zeven zeer persoonlijke nummers uit. De eerste in de reeks wordt uitgebracht op vrijdag 28 februari om vervolgens maandelijks opgevolgd te worden.

Voor Nienke Plas heeft deze EP een zeer persoonlijke betekenis: ‘De EP Lucky Number 7 bevat zes nummers die staan voor een moment met een man in mijn leven vóór Resley. De nummers gaan over de liefde, de irritatie, de lust of simpelweg de man in kwestie. Iedere passant heeft zijn eigen vibe, eigen geluid en gevoel. In willekeurige volgorde zal ik iedere laatste vrijdag van de maand vanaf 28 februari een track releasen. Iedere maand een ander verhaal, een andere man, een ander gevoel en waar ik iedere keer zonder echte liefde weer verder ging. Tot het laatste nummer, ‘Lucky Number 7’ deze gaat over Resley. Over ons. Over mijn geluk voor nu en altijd.’

Over Nienke Plas

Nienke Plas is een comedian, presentatrice, actrice en zangeres en wordt door velen bestempeld als ‘de grappigste vrouw van Nederland’. In 2016 is ze begonnen met het vloggen van haar leven en inmiddels is ze met haar welbekende Shitty Diary wekelijks te bewonderen op Youtube. Met zo’n 300.000 volgers op Youtube en een slordige 600.000 op Instagram is Nienke Plas één van de meest succesvolle vloggers van Nederland. Met haar theatertour Van de hak op de tak staat ze in maar liefst 102 zalen in het hele land. Voor een handjevol shows zijn de laatste kaarten nog beschikbaar.