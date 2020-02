Eerste 55 bevestigingen voor Lowlands 2020

Vandaag zijn de eerst 55 namen bekend gemaakt van acts die op Lowlands 2020 zullen optreden. Meerdere namen zullen later worden onthuld.

De tot nu toe bevestigde namen zijn;

Amelie Lens, Angel Olsen, Ben Klock, Bring Me The Horizon, Caribou, Cavetown, The Chemical Brothers, Chromatics, City Morgue, Denzel Curry, Die Antwoord, Droeloe, Dubioza Kolektiv, Eefje de Visser, Ezra Collective, Fatima Yamaha, Fever 333, Sjaak Live, Foals, Georgia, Glass Animals, Goldlink, Gotu Jim, Half Moon Run, Heilung, Hollywood Vampires, John Talabot, JPEG Mafia, Kaytranada, Koffee, Lewis Kapaldi, Liam Gallagher, London Grammar, Michael Kiwanuka, Noisia DJ-set, Noord Nederlands Orkest, Nu Guinea Live Band, Octo Octa B2B Eris Drew, The Opposites, Orla Gartland, Palaya Royale, Parquet Courts, Pat Thomas & Kwashibu Area Band, Pendulum Trinity, Rex Orange County, Sam Fender, Shame, Soulwax, Stormzy, Tase Sultana, The Teskey Brothers, Tom Walker, Trippie Redd, Typhoon, Yungblud.