Lido Pimienta kondigt album Miss Colombia aan

De Colombiaans/Canadese Lido Pimienta heeft de release aangekondigd van haar nieuwe album Miss Colombia (17 april, ANTI-), het vervolg op album La Papessa dat in Canada in 2017 de prestigieuze Polaris Music Prize won waarmee ze gerenommeerde artiesten als Leonard Cohen en Feist versloeg. Lido Pimienta treedt op tijdens het London Calling Festival op 22 en 23 mei 2020 in Paradiso.

Lido Pimienta laat zich niet ketenen door hokjes, meningen of een heersende status quo. Haar gedurfde, onbezonnen en polariserende houding maakt haar ongrijpbaar en spraakmakend, zo bewezen ook haar optredens in Paradiso en op Best Kept Secret. Ze is een interdisciplinaire muzikant en kunstenaar die wordt geprezen door NPR Music, Pitchfork, Fader, Noisey, Remezcla, Stereogum en Rolling Stone.

Lido’s nieuwe album Miss Colombia werd opgenomen in haar thuisstudio en gecombineerd met extra opnames die werden gemaakt in de historische Colombiaanse stad San Basilio de Palenque. De 11 tracks op Miss Colombia zijn gebouwd op een reeks ontroerende, muzikale gedichten die laten zien hoe geliefd en tegelijkertijd verloren Lido Pimienta is. Muzikaal wordt de boodschap op onconventionele wijze ingevuld met invloeden uit cumbia, samba, trap, punk, metal en elektro. Pimiento co-produceerde dit album met Matt Smits (ook bekend als Prince Nifty).

De titel van het album is geïnspireerd door de blunder van Miss Universe MC Steve Harvey, die in 2015 per ongeluk de kroon aan Miss Colombia heeft uitgereikt en daadwerkelijke winnaar Miss Filipijnen passeerde. Het incident deed Pimienta nadenken over het anti-zwarte sentiment die ze heeft ervaren als kind dat opgroeide in Barranquilla, maar ook over de familiebanden waarbinnen haar zus de schoonheidskoningin was en Lido zelf de ‘rare artistieke tomboy’ van het gezin. Lido – een Afro-inheemse, gay feministe – creëerde Miss Colombia als canvas voor introspectie, met stukken over (zelf)liefde en verlies. In andere tracks confronteert zij de verdeeldheidspolitiek in Colombia, inheemse ongelijkheid en racisme om haar uiteindelijk weer dichter bij huis te brengen.

Lido Pimienta graaft met dit album diep in de geschiedenis van Afro-Latijns-Amerikaanse muziek, van Palenque tot Cumbia – stijlen die zij omarmde nadat zij werd geïntroduceerd aan Sexteto Tabala; één van de meest invloedrijke bands binnen de Afrikaanse gemeenschappen in Colombia. Lido heeft affiniteit met acts als A Tribe Called Red en Inuk keelzangeres Tanya Tagaq, maar door haar werk weerklinken ook invloeden van de Brits-Sri Lankaanse rapper MIA en ze haalt ongegeneerd inspiratie uit de in New York opgegroeide Dominicaanse-Trinidadiaanse rap-koningin Cardi B.