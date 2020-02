Groene Engel weer Heavy met TerraDown, SHUULAK en Martyr

De muziek was zaterdagavond weer heavy in ‘De Groene Engel’ in Oss. De line-up bestond uit drie bands die alle lof verdienen. De aftrap werd verzorgd door ‘TerraDown’. Een jonge band die zichzelf

omschrijft als; Melodic Groove Death Metal. Met het werk en de show van TerraDown was voor iedere muziekliefhebber wat te halen. Met harde, melodische gitaren en zware, stabiele drums creëerde de band de grondlegging voor een geweldige avond vol muziek. Om het plaatje compleet te maken zorgde het massieve geluid van de vocalist samen met zijn enthousiasme ervoor dat het publiek werd weggeblazen. Na het winnen van de awards ‘Wacken Battle The Netherlands 2019’ en ‘ Metalbattle The Netherlands 2019’ stonden de mannen vorig jaar onder andere op Wacken Open Air en Baroeg Open Air. Nu was het de beurt aan de Groene Engel, een kleiner podium, maar dat maakte hun optreden niet minder.

Na ‘TerraDown’ was het podium voor ‘SHUULAK’. Een Brabantse Metalband die zijn oorspong vindt in vriendschap en de liefde voor Metal. Nu 6 jaar later staat er een volwassen band met een zeer volwassen performance. Eve Laetitia (lead guitar), Ricardo Kroon (rhythm guitar), Puck Wildschut (bass), Angelo Tower (drums) and Bastiën Baron (vocals) maakte dat het publiek (enigszins aarzelend) mee ging in hun act. Er gebeurde van alles op het podium zoals het duivelse van Bastiën en het headbangen van Laetitia en Puck, maar het ging natuurlijk om de muziek. Daar had de menigte niet over te klagen, het stond als een huis, of nog beter gezegd als een hele woonwijk.

Tot slot mocht Martyr de bühne op en de fundamenten daarvan pijnigen. ‘Martyr’, een legendarische Metalband met een lange historie. Opgericht in 1982 is ‘Martyr’ één van de oudste Metalbands van Nederland. De albums uit het allereerste begin ‘Darkness At Time’s Edge’ en ‘For the Universe’ worden nog steeds als “cult” albums beschouwd door vele Metalheads. In 1987 besloot de band weer te stoppen, laten we het maar sabbatical noemen. Het werd echter langer dan een jaar. In 2001 kwam de band keihard terug. Met vele supportacts spelen ze op meerdere festivals over de hele wereld. Dit resulteerde in een nieuw album na 25 jaar in 2009, ‘Fear the Universe’. Daarna ging het weer hard met de band. Toeren in Japan als o.a.support van ‘Saxon’. Hoe groot een kleine stad dan kan zijn om zo’n band in hun Groene Engel te mogen ontvangen. Een feest was het. Het publiek werd uitgenodigd om mee te grunten en te headbangen op het podium. Het begon zombie-achtig en eindigde als een zeer succesvol optreden. Aangezien alle acts succesvol waren was dit er één om in de boeken te schrijven voor de ‘Groene Engel’.

Foto’s Rob Verbrugge