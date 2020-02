Een perfecte zomeravond met Caro Emerald in het Amsterdamse Bos

‘It’s time to ‘back it up and do it again’ want wegens groot succes kon haar terugkeer natuurlijk niet uitblijven in het Amsterdamse Bos! Het applaus van vorig jaar klinkt nog door en Caro Emerald komt het succes dubbel en dwars herhalen op dinsdag 2 juni! Wie er vorig jaar bij was heeft zelf kunnen ervaren hoe geweldig de live optredens van Caro Emerald zijn en dat haar catchy mix van ballroom jazz, filmische tango’s, groovende jazz en aanstekelijke mambo’s leent zich natuurlijk perfect voor een avond in het bos!

Stel je een zomeravond voor waar je kan dansen tot de muziek stopt, de wijntjes voor verkoeling zorgen en de zon langzaam tussen de bomen ondergaat en je weet het: dit wordt er eentje om niet snel te vergeten. De kaartverkoop start op zaterdag 8 februari om 10.00 uur.

Vorig jaar verkocht ze twee shows in mum van tijd uit, dus twijfel niet als je hierbij wilt zijn in het Amsterdamse Bos! We hebben eigenlijk nog maar één vraag: ‘Have you ever dreamed a night like this?’ Wij in elk geval wel! Is het al juni?!