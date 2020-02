Daniel Avery en Alessandro Cortini brengen samen een album uit

De gerenommeerde producer Daniel Avery en de Nine Inch Nails toetsenist Alessandro Cortini hebben hun handen ineen geslagen en brengen op 27 maart het album ‘Illusion of Time’ uit. Begonnen als een experiment waarbij de twee, zonder druk van enige restrictie of deadline, op lange afstand samenwerkten, kwam het album tot stand toen Avery in 2018 op tour gingen met Nine Inch Nails. Doordrenkt met atmosferische soundscapes en experimentele akkoorden, hebben beide artiesten duidelijk hun stempel op het album weten te drukken. Beluister alvast de eerste track ‘Illusion of Time’.