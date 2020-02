Suede in oktober naar AFAS Live

Suede kondigt vandaag een ​​uitgebreide reeks Britse en Europese datums voor oktober aan, inclusief Britse shows in Edinburgh, Manchester en Londen en Europese shows in Berlijn, Parijs en Amsterdam. Tijdens deze tour brengt de band hun klassieke, derde album ‘Coming Up’ volledig ten gehore, evenals andere grote hits.

Bij de eerste release in september 1996 werd ‘Coming Up’ gezien als een gewaagde stap voor Suede. De sound maakte een switch naar pop, na de donkere stemmingen en sfeer die het publiek kende van het album ‘Dog Man Star’. ‘Coming Up’ was zowel een artistiek als commercieel succes; het album stond bovenaan de Britse albumcharts en werd genomineerd voor de Mercury Prize 1997.

Coming Up bracht 5 top tien singles voort in het VK en het succes van het nieuwe, bruisende popgeluid van ‘Trash’, ‘Beautiful Ones’, ‘Saturday Night’, ‘Lazy’ en ‘Filmstar’ maakte de plaat voor Suede tot op heden commercieel het meest succesvol. Veel van de belangrijkste nummers van het album zijn tot op de dag van vandaag steunpilaren in de live-set van de band en frontman Brett Anderson heeft Trash eerder omschreven als hét bepalende nummer van Suede.

Suede’s meest recente album, ‘The Blue Hour’ uit 2018, voltooide een drieluik van albums die door de band zijn opgenomen sinds ze Bloodsports in 2013 uitbracht. Het album kreeg veel lof: “The sound of a band operating at full throttle” en hun Britse tournee ter promotie van het album kende voor de band enkele van hun best ontvangen shows van de afgelopen jaren, “More stellar than ever”.

Suede Coming Up Tour – Performing the Classic Album in Full

+ special guests

Maandag 19 oktober 2020 | AFAS Live, Amsterdam

De voorverkoop voor het concert start vrijdag 7 februari om 10 uur.