André Rieu komt begin 2021 naar Ziggo Dome

André Rieu heeft de data bekend gemaakt voor zijn traditionele nieuwjaarsconcerten in 2021. Ze vinden plaats op 9 januari 2021 in de Ziggo Dome in Amsterdam en op 10 januari in het Sportpaleis in Antwerpen. Circa 25.000 enthousiaste bezoekers uit Nederland, België en de hele wereld hebben dit jaar feestelijk ingeluid met André Rieu, het Johann Strauss Orkest, vele solisten, een gospelkoor en 100 dansparen.

André Rieu: „Ik kan me geen betere manier voorstellen om het nieuwe jaar te beginnen dan samen met onze fans. We hebben altijd enorm veel plezier samen. Ik hoop dat de vreugde die wij allemaal met elkaar delen, het hele jaar zal duren!” Dit jaar speelt André Rieu nog in Duitsland, Amerika, Chili, Noord- en Oost-Europa, Portugal én in juli zijn er weer de populaire en steeds uitverkochte Maastrichtse Vrijthofconcerten.

In de UK scoorde André Rieu’s arrangement van Beethovens ‘Ode to Joy’ vorige week vanwege de Brexit een Nr. 1-hit in de charts van iTunes en Amazon.

André Rieu en zijn Johann Strauss Orkest

Zaterdag 9 januari – Amsterdam – Ziggo Dome – 19.00 h

Zondag 10 januari – Antwerpen – Sportpaleis – 19.00 h