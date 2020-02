Willeke Alberti komt met jubileumtournee

Komende februari is Willeke allereerst te zien in twee uitverkochte concerten in het Concertgebouw. “Deze concerten waren zo snel uitverkocht dat we samen besloten hebben om er een exclusieve theatertournee aan vast te plakken”, aldus producent Robert de Vries. Vanaf eind maart tot begin 2021 zal Willeke Alberti met haar jubileumtournee in enkele theaters in Nederland te zien zijn.

“75 worden is een enorme mijlpaal, ik wil graag het hele jaar door met zoveel mogelijk mensen samen zijn en mijn verjaardag vieren”, aldus Alberti. Willeke Alberti vertelt verder: “Ik loop eigenlijk nog steeds op wolken na de twee concerten die ik in 2019 in AFAS Live heb gegeven. Wat was het geweldig en wat heb ik genoten. Dit heeft mij enorm geïnspireerd om weer het theater in te gaan. Ik vind het nog steeds een feest om op het podium te staan en heb nooit durven dromen dat ik dit op mijn 75ste nog mag meemaken.”

De grande dame van de Nederlandse muziek zal samen met het publiek en haar live band herinneringen ophalen uit haar ruim 60-jarige carrière. Een imposante carrière die haar vele grote hits heeft opgeleverd, zoals ‘Mijn Dagboek’, ‘Samen Zijn’, ‘Spiegelbeeld’ en ‘Telkens weer’. Willeke Alberti heeft speciaal voor deze theatertournee een uniek programma samengesteld vol bijzondere liedjes en persoonlijke anekdotes.

De theatertournee van Willeke Alberti is slechts 15 keer te zien in theaters door het hele land en wordt op passende wijze afgesloten in Koninklijk Theater Carré, op 22 januari 2021.

Willeke Alberti Jubileumtour:

za. 28 maart, 20:00 Theater aan de Parade Den Bosch

ma. 18 mei, 20:00 Beatrix Theater Utrecht

za. 5 september, 20:00 Stadsschouwburg De Vereeniging Nijmegen

zo. 6 september, 14:30 Chassé Theater Breda

do. 17 september, 20:00 De Spiegel Zwolle

za. 26 september, 20:00 Rijswijkse Schouwburg Rijswijk

zo. 11 oktober, 15:00 Oude Luxor Rotterdam

vr. 16 oktober, 20:15 Muziekgebouw Eindhoven

zo. 1 november, 14:30 Spant Bussum

zo. 8 november, 14:30 Theaters Tilburg

do. 3 december, 20:00 KAF Almere

zo. 6 december, 14:30 Goudse Schouwburg Gouda

wo. 30 december, 20:00 Theater Orpheus Apeldoorn

za. 16 januari, 20:00 Theater Almelo Almelo

vr. 22 januari, 20:00 Koninklijk Theater Carré Amsterdam