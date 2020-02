De leukste concerten van België in februari 2020

Ben je een liefhebber van lekkere live muziek? Ben je op zoek naar wat leuks te doen? Dan ben je hier aan het juiste adres! De redactie van Maxazine België laat je hier hun tips achter voor een fijne avond live muziek in België, de komende maand!

● 01 februari: Ottla naar De Roma

Ottla is de nieuwe band van de onvermoeibare Bert Dockx (Flying Horseman, Dans Dans, Strand). Wat begon bij een eenvoudige gedachte, een vaag plan om nog eens jazz te spelen, ontspoorde in een bijzonder project met een heel eigen smoel. Het werd Ottla, de voornaam van Franz Kafka’s geliefkoosde zus, naar wie de jonge Bert Dockx ooit een fiets en later zijn eerste groep noemde.

● 02 februari: Sabaton in het Sportpaleis

Sabaton is een vijfkoppige heavymetalband uit Falun, Zweden. Sinds de oprichting van de band in 1999 heeft Sabaton een viervoudige platinaverkoop gerealiseerd en in meer dan vijftig landen kolossale concerten gegeven. Het negende studioalbum van Sabaton, ‘The Great War’, is een muzikaal rijk conceptalbum dat de sinistere sfeer van de Eerste Wereldoorlog vastlegt en zo het typische handelsmerk van de band voortzet om onvergetelijke verhalen te vertellen uit genadeloze slagvelden over de hele wereld. Sabaton, dat zijn muziek uitbrengt bij ‘s werelds grootste heavymetallabel Nuclear Blast Records, start binnenkort een nieuwe grote wereldtournee – “The Great Tour” – ter ondersteuning van zijn nieuwe meesterwerk. Zoals je al kan raden: het einde van deze onstuitbare oorlogsmachine is nog niet in zicht!

● 04 februari: Julia Kent, Fiona Brice & Ed Harcourt in Cultuurcentrum Hasselt

De Canadese celliste Julia Kent startte haar carrière bij het cello ensemble Rasputina. Nadien maakt ze deel uit van Antony and the Johnsons (op de albums ‘I am a bird now’ en ‘The crying light’). Als soloartieste heeft ze al 5 albums op haar naam staan: zowel ‘Asperities’ (2015) als ‘Temporal’ (2018) werden bedolven onder de lovende kritieken. Met gelaagde cellopartijen, elektronica en veldopnames kleurt ze haar neoklassieke composities met thema’s als stad, natuur en reizen. Denk aan David Darling, Hildur Gudnadóttir en Greg Haines. Harcourt en Brice kennen elkaar al vele jaren, als vrienden en als collega’s. Samen brengen ze een selectie van elkaars werk, met de nadruk op Harcourts verstilde pianocomposities van ‘Beyond the end’ (2018) en Brices te verschijnen nieuwe album.

● 06 februari: The Guru Guru in Muziekodroom

Na een knappe eerste EP, een split met Brutus en debuutalbum ‘PCHEW’staat de band te trappelen met opvolger ’POINT FINGERS’! Het album is geproduced door Wouter Vlaeminck (Raketkanon, Kapitan Korsakov…) gemixt door David Bottrill (King Crimson, Tool…) en gemasterd door Heba Kadry (Chelsea Wolfe, Deerhunter, Lightning Bolt…) Live is The Guru Guru een must- see. Terwijl de energie van het podium gutst, balanceert frontman Tom A. op het randje van een psychose, zoals je die kent van goed volk als Metz, Deerhoof, The Jesus Lizard of the Mars Volta. Dwangbuisgalore zoals we het graag hebben!

● 07 februari: Erik Truffaz Quartet in de Botanique

Erik Truffaz wordt gezien als een van de beste Europese trompettisten ooit. Hij staat bekend om zijn grenzeloze inspiraties te verwerken in zijn eigen genre binnen de jazz. Eind jaren negentig verkreeg hij een cultstatus met albums als ‘The Dawn’ en ‘Bending New Corners’, met een eclectische mix van jazz, hip hop en drum ’n bass. Dit jaar verschijnt zijn volgend album, genaamd ‘Lune Rouge’, op het moment dat de maan, de aarde en de zon op exact dezelfde lijn staan. Een geweldig repertoire dat wordt aangevuld met een nieuwe legendarische episode.

● 07 februari: Dropkick Murphys in Vorst Nationaal

Dropkick Murphys houden van België en België houdt van Dropkick Murphys! Een jaar na hun razendsnel uitverkochte show in de AB doet de band uit Boston ook in 2020 opnieuw de ronde! Op het programma staat ook een concert in Vorst Nationaal. Maak je op voor een stevige avond met Dropkick Murphys + special guests op vrijdag 7 februari 2020!

● 08 februari: Jonas Brothers in de Lotto Arena

Er was al even een stevige buzz gaande… Met nieuwe songs (‘Cool’, ‘Sucker’), en een gloednieuw album ‘Happiness Begins’ en documentaire ‘Chasing Happiness’ in aantocht. Verwachtingen werden gecreëerd bij de vele fans die nu eindelijk ingelost kunnen worden: De Jonas Brothers kondigen het Europese luik aan van de ‘Happiness Begins Tour’ in 2020! Hun eerste Europese tour in bijna 10 jaar tijd. Een heus ‘Happiness Begins’-moment! In 2019 dwarst de 67 data tellende ‘Happiness Begins Tour’ van de drie broers Joe, Kevin en Nick het hele Noord-Amerikaanse continent, inclusief enkele data in Mexico. Maar in 2020, op zaterdag 8 februari, staan de Jonas Brothers in de Lotto Arena!

● 09 februari: Hooverphonic in Cultuurcentrum Maasmechelen

Badaboum, Hooverphonic is terug en hoe… dankzij een nieuwe plaat én een nieuwe zangeres. Luka Cruysberghs won in 2017 niet alleen The Voice, maar ook het muzikale hart van Alex Callier en zijn compagnon Raymond. Met haar als frontvrouw heeft één van de grootste Belgische bands puur goud in handen. Zij zorgt voor een nieuw stemgeluid, maar met de herkenbare Hooverphonic sound. Na drie jaar is Hooverphonic weer terug in Cultuurcentrum Maasmechelen . De nieuwe ‘Looking for Stars’-tournee mocht er niet ontbreken. Kom mee genieten van wondermooie Hooverphonic-klassiekers als ‘2 Wicky’, ‘Eden’, ‘Mad About You’ en ‘Amalfi’ met Luka in een vocale glansrol.

● 11 februari: Kiefer Sutherland in Het Depot

“I hear about an actor wanting to do music and my eyes roll back too”, gaf Kiefer Sutherland toe in een interview. Achter Jack Bauers gefluister blijkt een prachtige rauwe strot schuil te gaan. Gekoppeld met die fraaie afgeleefde kop was het eigenlijk zonde om géén country-album te maken. Dat album, ‘Down In A Hole’, kwam er in 2016, met heerlijke tranentrekkers als ‘Not Enough Whisky’ en de gospelgetinte ode aan drank ‘Can’t Stay Away’. Sutherland maakt stoere, roestbruine countryrock. Zijn stem past daar goed bij: een diepe, doorleefde stem met rauw braampje, gemarineerd in whisky, teer en nicotine. Van het eerste genotmiddel kan hij inmiddels goed afblijven; van de andere tweede inhaleert hij elk uur zijn dosis. Het nieuwe album ‘Reckless & Me’ is een organisch resultaat na het touren met zijn eerste album en Kiefer heeft inmiddels bewezen een even goede muzikant als zanger te zijn

● 15 februari: Raymond van het Groenewoud in de AB

Wat moeten we je over Raymond vertellen dat je nog niet weet? De man die zijn volk in het Vlaams leerde rocken en van de meest uiteenlopende muziekjes houdt, schuimt al sinds 1972 de podia af en is, tegen wil en dank, tot een instituut uitgegroeid. Veelzijdig muzikant. Begenadigd songschrijver. Bevlogen performer. Gewiekst entertainer. 14 februari 2020 zal een nieuwe mijlpaal vormen in het leven van dit Valentijnskind, want dan neemt Raymond immers de kaap van 70 jaar Raymond van het Groenewoud! Een dag later staat hij in de Ancienne Belgique.

