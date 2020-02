De leukste concerten van Brabant in februari 2020

Ben je een liefhebber van lekkere live muziek? Ben je op zoek naar wat leuks te doen? Dan ben je hier aan het juiste adres! De redactie van Maxazine Brabant laat je hier hun tips achter voor een fijne avond live muziek in Brabant, de komende maand!

● 01 februari: Gilbert O’ Sullivan in Muziekgebouw Eindhoven

Gilbert O’ Sullivan komt in 2020 voor een eenmalig concert naar Nederland, de grote zaal van Muziekgebouw Eindhoven. De legendarische singer-songwriter, bekend van zijn hits Alone Again, Clair en Nothing Rhymed, bracht onlangs een nieuw album uit. De titel van deze langspeler luidt heel toepasselijk Gilbert O’Sullivan. Met zijn solovoorstelling Just Gilbert zal hij zowel oude als nieuwe hits ten gehore brengen in Eindhoven.

● 02 februari: Deltaphonic in de Groene Engel

Deltaphonic is een duo, wat “fingeropicking blues”, funk & rootsrock bijzonder groots weet neer te zetten!

Bijzonder explosief en entertainend trekken ze al een geruime tijd geheel Amerika door. Tijd dus om deze explosieve mix van hill country blues & swampedelic rock naar Europa te brengen!

● 07 februari: X Raiders naar De Pul

De X Raiders komen hun nieuwe album in je gezicht rammen! De mannen (geboren in ’89) hebben inmiddels de niet-zaligmakende leeftijd van dertig gehaald. Hun studententijd van nachten doorhalen, Schultenbräu drinken en Turbonegro luisteren zijn over. Ze zijn te jong om zich bij hun rugklachten en burn-outs neer te leggen, maar zeker ook te oud om voldoening te halen uit het posten van selfies. Deze bom van frustratie en energie hebben ze vertaald in een genadeloos nieuw album: Weltschmerz ‘89. Onvervalste heavy metal rock ‘n roll! “The loudest band I’ve ever recorded”, zei producer Attie Bauw (Judas Priest) er over.

● 09 februari: The Toy Dolls naar 013

De Britse funpunkers van The Toy Dolls zijn terug! Het trio brengt dit najaar hun nieuwe album ‘EPISODE XIII’ uit dat gevuld is met ouderwetse punk krakers. Na het vertrek van de originele zanger Pete Zulu en zijn vervanger ‘Hud’, die na een optreden al zijn biezen pakte, bleven de Toy Dolls achter als een trio met gitarist ‘Olga’ achter de microfoon.

● 12 februari: Dutch X-Ing naar Paradox

Dutch X-Ing (Dutch Crossing) is een project rondom gitarist/bandleider/componist Twan van Gerven. Deze alleskunner speelt in bands als populaire bands als BEEF, Kenny B, Bohemian Groove Orchestra ft. Joseph Bowie maar je komt hem ook tegen als gitarist in de band van de Libanese superster Ziad Rahbani. De Engelse taal kent uitdrukkingen als ‘Dutch treat’, ‘going Dutch’, ‘double Dutch’ en ‘Dutch crossing’. Met dit laatste bedoelt men het schuin oversteken van de weg want Dutchies negeren graag de (spel)regels en kiezen de kortste weg. De muziek van Dutch X-Ing is dan ook een kruising van allerlei stijlen en de uitvoerende muzikanten negeren graag regels.

● 13 februari: Amsterdam Klezmer Band naar Cul de Sac

Tilburg houdt van Amsterdam Klezmer Band en de heren van Tilburg! Van yiddische straatfeestjes naar clubshows en festivals. Amsterdam Klezmer Band trekt al meer dan twintig jaar door stad en land met een imposante live reputatie, en heeft inmiddels shows in 34 landen achter de rug. Waar ze ook komen, het onmiskenbare klezmergeluid, balkan en andere Oost-Europese stijlen worden speels gecombineerd met invloeden uit de jazz, ska, dance en hiphop. De heren van Amsterdam Klezmer Band keren terug naar Tilburg om de kuil van Cul de Sac weer aan het dansen te krijgen.

● 14 februari: Spo Dee O Dee naar Willem Twee

Spo Dee O Dee (een cocktail van rode wijn en bourbon) wordt in 1988 opgericht door gitarist Ross Curry, bassist Ralph Brink en drummer Jan Holtman. De aanvankelijke zoektocht naar een zanger wordt gestaakt wanneer Ralph zegt dat Ross een geweldige strot heeft en zijn nummers zelf moet zingen. In de geest van die tijd mengt het trio heavy rock-invloeden uit de 70’s met funk en soul. In 1995 speelt het legendarische trio voor het laatst. Nu, 25 jaar later pakt Spo Dee O Dee de draad weer op. Groot nieuws dus voor de fans en voor alle liefhebbers van gruizige, groovy rock.

● 15 februari: Danny Vera naar De Schalm

Danny Vera, de Zeeuw met voorliefde voor Amerikaanse muziek, werd bij het grote publiek bekend door zijn memorabele optredens op televisie. Zijn vorige theatershows leverden louter volle zalen en mooie reacties op. Na al eens eerder solo op pad te zijn gegaan, kan hij het wederom niet laten. Na een binnen no time uitverkochte solo tour in 2018, is Danny terug met ‘The Lone Stranger’. Met songs uit 20 jaar eigen repertoire, wonderlijke anekdotes en persoonlijke verhalen.

● 20 februari: Dotan in de Effenaar

Dotan groeide vanaf 2014 van huiskamer naar Ziggo Dome met zijn gigantisch populaire album ‘7 layers’ met daarop hitsingles ‘Home’ en ‘Hungry’. Ondanks de tegenslagen die hij kende in 2018 is hij doorgegaan met het maken van prachtige muziek. Terug en sterker dan ooit. Samen met zijn nieuwe band komt hij naar Effenaar om de grote zaal omver te spelen. Een nieuw begin voor Dotan. Luister nu naar zijn nieuwe werk en je begrijpt dat je er snel bij moet zijn.

● 29 februari: Gallowstreet naar Fifth

De leden van brassband Gallowstreet zijn de enfant terribles van de Nederlandse blaasmuziek. Dit veelkoppige collectief speelde festivals in binnen- en buitenland plat. Met drums, percussie en een flink aantal blazers switchen de Amsterdammers in een handomdraai van New Orleans-brass om naar dikke hiphop beats. Door de jaren heen heeft Gallowstreet een trouwe schare aan fans in binnen en buitenland opgebouwd die zelf maar al te graag het materiaal van Gallowstreet coveren.

