Floor Jansen betovert Tilburgse 013

Waar alto´s, metalheads en fans van After Forever, ReVamp en Nightwish al jaren het gras op festivalweides plat sprongen, leerde het overgrote deel van Nederland zangeres Floor Jansen pas kennen door haar deelname aan het tv-programma ‘De Beste Zangers’. De daarna aangekondigde solo tournee was binnen no time uitverkocht, donderdagavond stond ze op de Mainstage van de Tilburgse 013.

Voor dit concert werd er gebruik gemaakt van een theatersetting met zitplaatsen op de vloer en staanplaatsen op het balkon, de show was opgedeeld in twee sets met daartussen een kleine pauze.

Floor Jansen opende direct strak met ‘Ever Dream’ van Nightwish en zong zich daarna in de harten van het publiek met een prachtige versie van het ´Vilja lied´. Naast nummers van After Forever, ReVamp en Nightwish kwamen er ook een aantal liedjes uit het programma ‘De Beste Zangers’ voorbij. Door deze variatie in muziekstijlen liet Jansen zien over een fantastische strot te beschikken die ook in popmuziek en in het Nederlandstalige lied prima tot haar recht komt. Zo was haar cover van Samantha Steenwijks’ ‘Mama’ prachtig en ontroerend.

In deze intieme show was er ook ruimte voor een aantal anekdotes, zo vertelde Floor Jansen dat ze veel geschiedenis heeft in de 013. Toen ze in 1999 aan de Rockacademie ging studeren repeteerde ze onder in de 013, waar tegenwoordig de kleedkamers van het poppodium zijn. Daarnaast trad ze er vaak op met bands als After Forever en ReVamp. Ook maakte Jansen veel grapjes tijdens haar optreden, onder andere over de barkruk waar ze de kleine liedjes op zong, want: “Kleine liedjes zing je op heel ongemakkelijke barkrukken”, aldus Jansen.

De Marcel Fisser Band zorgde voor een stevige fundering en samen met de zang van Floor en een fraaie en gedoseerde lichtshow lieten ze het publiek af en toe in de waan in een intiem theater te zitten en ze daarna het gevoel te geven front row bij een dikke metal show te staan. Zo werd er bij ‘Élan’ volop meegeklapt en gingen bij ‘Energize me’ de vuisten de lucht in. Voor de Nightwish fans had Jansen nog een nieuwtje: het nieuwe album ‘Human. :II: Nature.’ zal op 10 april aanstaande verschijnen, zeer tot vreugde van het publiek in Tilburg.

Special guest van deze solo tournee Henk Poort liet tijdens deze show duidelijk horen waarom ook hij zich absoluut tot de beste zangers van Nederland mag rekenen. Zijn fantastische uitvoering van ‘The sound of silence’ ontroerde Tilburg en zorgde voor kippenvel op de armen. Het duet ‘The Phantom of the Opera’ bleek een gouden formule om dit meer dan fenomenale concert af te sluiten. De energie die Jansen en Poort tijdens dit lied uitstraalden was voelbaar en een waar genot voor het oog.

Met een mix van kleine kwetsbare liedjes tot stampende metal was dit een sprookjesachtige show waarbij je van de ene vocale verrassing in de andere viel en steeds maar bleef hopen dat het nog niet voorbij was.