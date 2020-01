Marky Ramone’s Blitzkrieg naar hello Festival

Het is zesentwintig jaar geleden dat punkrockband Ramones in Nieuw-Schoonebeek optrad tijdens Rumah Rock. Het is nog altijd een van de meest legendarische concerten in de Drentse popgeschiedenis.

Marky Ramone was vijftien jaar lang drummer van deze meest legendarische punkrockband ooit. Toen de Ramones er in 1996 na 2263 shows mee ophielden, ging Marky verder met zijn band The Intruders. Daarnaast speelde hij op tal van platen mee — waaronder solowerk van zowel Joey als Dee Dee Ramone — en maakte hij deel uit van Jerry Only’s Misfits. Sinds 2010 trekt hij de wereld over met Marky Ramone’s Blitzkrieg en laat daarbij vooral Ramones-hits de revue passeren.

Zaterdag 6 juni staat Marky Ramone’s Blitzkrieg op de NoLimitstage van hello festival. Het festival aan de Grote Rietplas in Emmen beschikt over 4 podia waarvoor de volgende namen inmiddels bevestigd zijn.

Zaterdag 6 juni: Anouk, 3 Doors Down, De Staat, Kris Kross Amsterdam, Kraantje Pappie, Neville Staple Band (From The Specials), Marky Ramone’s Blitzkrieg, Suzan & Freek, Indian Askin, Kris Barras Band, Gebroeders Scooter.

Zondag 7 juni: Krezip, Kaiser Chiefs, Matt Simons, Snelle & Band, Al McKay’s Earth Wind & Fire Experience, De Dijk, Joost, Daredevils, Spargo, Hans de Booij.