Little Dragon komt met nieuw album

De Zweedse pionieren van Little Dragon hebben hun zesde studioalbum ‘New Me, Same Us’ aangekondigd. Het viertal speelt al sinds de middelbare school met elkaar en hebben een repertoire opgebouwd waar menig artiest U tegen zegt. Na samenwerkingen met o.a. Gorillaz, Flying Lotus, Flume, Mac Miller en De La Soul en gespeeld te hebben op festivals zoals Coachella, Lollapalooza, Melt en Glastonbury hoeven ze niemand meer iets te bewijzen. Toch beweren ze dat hun nieuwe album bestaat uit hun beste muziek tot heden. “This album has been the most collaborative for us yet, which might sound weird considering we’ve been making music together for all these years, but we worked hard at being honest, finding the courage to let go of our egos and be pieces of something bigger.” ‘New Me, Same Us’ komt op 27 maart uit via Ninja Tune, waarvan de eerste single ‘Hold On’ deze week is uitgekomen.