Braids kondigt nieuw album ‘Shadow Offering’ aan

De in Montreal gevestigde indie-art rockband Braids heeft vandaag haar nieuwe album ‘Shadow Offering’ aangekondigd dat op 24 april zal verschijnen via Secret City Records. Op het album, dat is geproduceerd door Chris Walla (Death Cab For Cutie), laat de band duidelijk horen dat ze een nieuw artistiek niveau heeft bereikt. Zo ook op de eerste single ‘Young Buck’, die vandaag is verschenen. Op 11 mei speelt Braids in V11, Rotterdam en op 12 mei in Paradiso, Amsterdam.

“We wrote this song to capture the nervous anticipation of desire, the delicate chase of seduction, the highs and lows of obsession, and the humour in between,” zegt zangeres Raphaelle Standell-Preston. “To want to possess someone, make them desire you, fall for you, only to learn that to lust is not to love.”

Op ‘Shadow Offering’ doorkruisen luisteraars een genuanceerde, gecompliceerde wereld: een wereld vol tegenstellingen. Hoewel het album zich richt op het falen van mensen om lief te hebben en geliefd te worden, probeert het ook evenwicht en gerechtigheid te brengen.

Het album gaat over pijn, gebroken harten en boosheid, maar het brengt ook hoop: “There’s more hopefulness in this record than anything else I’ve written,I think the songs are more human, more tangible, more honest.” , aldus Standell-Preston.

Braids bestaat uit Raphaelle Standell-Preston, Austin Tufts en Taylor Smith. De band werd gevormd in 2007 in Alberta en heeft een decenniumlange reputatie opgebouwd. Met twee Polaris-prijs nominaties en een Juno Award voor ‘Best Alternative Album’ (2016) op zak is de band uitgegroeid tot een van Canada’s meest geprezen art-rockbands. Met de zang van Standell-Preston als de pijler van het geluid, vlecht Braids organische en elektronische elementen samen in een lyrisch landschap dat intiem, explosief en emotioneel meeslepend is.