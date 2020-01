Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Julian Sas in De Boerderij.

Concerttip vrijdag 31 januari: Julian Sas in De Boerderij

Julian Sas is in zijn genre één van de grootste artiesten die Nederland ooit heeft voort gebracht en als gitarist behoort hij tot de absolute top van Europa. Julian werd in 2016 en 2017 uitgeroepen tot beste bluesmuzikant uit de Benelux. Julian Sas maakte naam en faam met een reeks ijzersterke albums, maar vooral als live artiest. Zijn album ‘Feelin’ Alive’ (2017) wordt door critici gezien als zijn beste live plaat tot nu toe. In april 2019 kwam zijn nieuwste studio album ‘Stand Your Ground’ uit. Sas is geïnspireerd door legendarische muzikanten zoals Jimi Hendrix, Jeff Beck en Johnny Winter. Samen met zijn band staat de sympathieke gitarist keer op keer garant voor een authentieke bluesshow.