31 januari, de verjaardag van Justin Timberlake

Justin Timberlake, geboren op 31 januari 1981 te Memphis, Tennessee, viert vandaag zijn 39e verjaardag. Timberlake, Amerikaans zanger, tekstschrijver en acteur begon zijn carrière al op jonge leeftijd, hij trad als kind al op in de Amerikaanse tv-shows Star Search en The All-New Mickey Mouse Club. Eind jaren ’90 werd hij wereldberoemd als een van de twee zangers van de boyband NSYNC. NSYNC zou uiteindelijk uitgroeien tot een van de best verkopende boybands aller tijden.

Gedurende de band’s pauze bracht hij zijn eerste solo albums uit, ‘Justified’ (2002) en ‘FutureSex/LoveSounds’ (2006). Van ‘Justified’ kwamen de hits ‘Cry Me a River’ en ‘Rock Your Body’; ‘FutureSex/LoveSounds’ bracht ‘SexyBack’, ‘My Love’, en ‘What Goes Around… Comes Around’. Beide albums gingen meer dan 7 miljoen keer over de toonbank, daarmee kreeg hij de titel – vanuit commercieel oogpunt gezien – een van de meest succelsvolle zangers van het decennium. Van 2007 tot 2012 focuste hij zich op het acteerwerk, ook dit verliep succesvol met rollen in ‘The Social Network’, ‘Bad Teacher’, ‘In Time’, en ‘Friends with Benefits’.

In 2013 pakte Timberlake de muziek weer op met het uitbrengen van zijn 3e en 4e solo album, ‘The 20/20 Experience’ en ‘The 20/20 Experience – 2 of 2’. Met deze albums ging hij op het neo soul-pad. ‘The 20/20 Experience’ bracht de hits ‘Suit & Tie’ en ‘Mirrors’; ‘The 20/20 Experience – 2 of 2’ de singles ‘Take Back the Night’ en ‘Not a Bad Thing’. Timberlake’s werk leverde hem talloze awards op, zo won hij onder andere 9 Grammy Awards en 4 Emmy Awards.