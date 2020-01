De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 31 januari 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 31 januari 2020.

Het was me het weekje weer wel. Je hebt gewoon echt ff tijd nodig om op te laden en af te schakelen dit weekend. Pre-Brexit stress, of je nog mondkapjes hebt. Net wederom een schoolstaking achter de rug pfffft, je zou voor minder de handdoek in de ring gooien. Gelukkig maar dat de inentingsgraad tegen mazelen en bof eindelijk wat omhoog is gegaan.

Anyway, zet je zorgen aan de kant. Wij van Maxazine hebben weer een bomvolle lijst voor jullie gefikst. Naast nog enorm veel anders lekkers staan deze week bijvoorbeeld: Cold War Kids, Stereophonics, PJ Harvey, Klangstof, Portland en de nieuwe Nada Surf erin. Je zou zomaar voor minder je leven beteren. Geen dank, lekker streamen en een abbootje pakken, zou ons plezier doen !

God helg, og ønsk meg likeså