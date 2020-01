Vandenberg terug aan het front met nieuw album en nieuwe muzikanten

Vandenberg is terug! Of moeten we zeggen: Vandenberg zíjn terug? Adrian Vandenberg, de man zelf is nooit weggeweest maar de band die zijn naam draagt ontwaakt dit jaar uit een ruim drie decennia durende winterslaap… herleeft in een jonge, frisse en geheel en al herziene 2020-versie.

Adrian Vandenberg kan terugkijken op een rijke carrière. Zo maakte hij onder meer deel uit van wat algemeen wordt beschouwd als de beste line-up van Whitesnake, tevens de band waarmee hij liefst 13 jaar lang de rockwereld onveilig maakte. Op opwindende acts als Manic Eden en Vandenberg’s Moonkings drukte hij zijn eigen stempel maar met minsten zo veel trots kijkt hij terug op zijn jaren met de band Vandenberg, de band die hem internationaal op de kaart zette: “Mensen spreken me nog zo vaak aan over die tijd en zeker ook over de albums die ik in de jaren tachtig gemaakt heb.”

Al die complimenten inspireerden Vandenberg om het nog eens dunnetjes over te doen maar dan anno nu en in een geheel nieuwe samenstelling. Momenteel legt Adrian Vandenberg samen met producer Bob Marlette (Alice Cooper, Black Sabbath) de laatste hand aan een later dit jaar te verschijnen album, een eerste voorproefje staat vanaf vandaag online:

‘Burning Heart 2020’, beluister de track hieronder:

Een volledig nieuw opgenomen versie van de Vandenberg-klassieker, anno 2020 gezongen door niemand minder dan Ronnie Romero, bekend als de indrukwekkende vocalist in de meest recente line-up van Ritchie Blackmore’s Rainbow.

Romero zingt op alle 10 tracks op het album en maakt vast deel uit van het nieuwe Vandenberg. Met Rudy Sarzo (Ozzy Osbourne, Whitesnake) op bas en Brian Tichy (Slash, Ozzy Osbourne, Foreigner) op drums heeft de band naast Burning Heart negen nieuwe, originele songs opgenomen. Ondersteund ook door drummer Koen Herfst (6x op rij verkozen tot best heavy drummer in de Benelux) en bassist Randy van der Elsen (o.a. Tank), die beiden straks van de partij zullen zijn als Vandenberg zich live gaat presenteren.

“Eerst het album”, zegt Adrian Vandenberg, “en dan spelen, spelen, spelen. Ik hou mijn agenda de rest van het jaar vrij zodat ik met deze jongens de internationale podia onveilig kan maken.”

Over het hoe en waarom van een nieuwe Vandenberg zegt ‘Adje’: “Het was eigenlijk een logische beslissing om voor deze bandnaam te kiezen. Rockfans weten direct wat de essentie zal zijn. Ik had altijd al het gevoel dat ik nog niet klaar was met Vandenberg en het speelde al langer in mijn achterhoofd. Destijds had ik niet de ervaring en rijpheid die ik nu wel heb. Echter, ik wist dat ik het alleen zou moeten doen als de omstandigheden kloppen en ik ook de juiste mensen bij elkaar zou hebben; een gretige, stoere line-up van wereldklasse. Die heb ik nu, dus BAM: Here I go again!”

Zanger Ronnie Romero vult aan: “Voor mij is het een droom die uitkomt. Ik volg en bewonder Adrian al jaren, hij was altijd al een van mijn favoriete gitaristen. Nu zelf met hem te mogen werken is echt bijzonder. Het loopt ook allemaal heel soepel, de energie die vrij kwam was geweldig. Samen met producer Bob Marlette hadden we een geweldige tijd in de studio.”

Producer Bob Marlette is al even zo enthousiast: “Het is erg prettig om met een professional als Adrian te kunnen werken. De man is dag en nacht in touw en de bron waaruit hij zijn riffs en melodieën put lijkt nooit op te drogen. In combinatie met een wereldzanger als Ronnie Romero hoopte ik dat we met elkaar echte magie zouden kunnen creëren en ik kan je vertellen… dat is gelukt.”

Kortom het is de heren ernst. Er mag dan 35 jaar zijn verstreken sinds het laatste studio-album ‘Alibi’, Vandenberg 2020 klinkt net zo vers, actueel en vooral ook HEAVY als in de tijden van weleer. Die zullen vanaf nu herleven met een gloednieuw album, diverse festivals in de planning en later dit jaar zullen fans over de hele wereld de band live on stage kunnen aanschouwen, of om in de woorden van Adje zelf te spreken: “Geen tijd te verliezen: Vandenberg is here to stay.”