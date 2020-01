Submit Fest kondigt BORDERS (UK) als eerste naam aan voor Submit Fest 2020

Na een jaar met nog meer showcases (o.a. Jinjer, Betraying The Martyrsen Infected Rain) en alweer de 3eeditie van Submit Fest met o.a. Hacktivist, InVisions en The Royal, kondigt de organisatie van Submit Fest weer haar eerste naam aan voor SUBMIT FEST 2020: Borders. De vierde editie van Submit Fest vindt dit jaar plaats op zaterdag 23 mei in Baroeg, Rotterdam.

Borders (UK)

Borders bracht vorig jaar nog hun debuutplaat ‘Purify’ uit via Long Branch Records. Een verpletterende, hard-hitting en melodieuze blend van verschillende genres en stijlen vormen samen de unieke, catchy sound van Borders. De band staat bekend om hun energieke live shows. In de UK spelen ze inmiddels uitverkochte shows, hebben ze eerder geopend voor o.a. Skindred, From Sorrow To Serenity en Whitechapel en hebben ze op o.a. Techabilitation samen met Submit Fest 2019 headliner Hacktivist gestaan.

In mei is Baroeg aan de beurt om Borders te ervaren tijdens Submit Fest 2020! Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 31 januari om 10:00 uur en net als voorgaand jaar kost een ticket 19 euro (incl.) in de voorverkoop via de website van Submit Fest en Baroeg. Aan de deur zijn de tickets 20 euro (incl.).

Submit Fest Presents The Plot In You, Thousand Below & Captives

In april staat er weer een nieuwe ‘Submit Fest Presents’ op de agenda met The Plot In You (US), Thousand Below (US) & Captives (UK).Tickets voor deze show zijn 14,00 euro in de voorverkoop en 15,00 euro aan de deur. Meer info over ‘Submit Fest Presents: The Plot In You, Thousand Below & Captives’ op dinsdag 14 april is via deze linkte vinden.

Submit Fest is het indoor festival met de beste ‘up and coming’ en ‘breaking through’ metal acts van regionale, nationale en internationale bodem. Deze editie richt zich op alternative metal, metalcore en progressive metal. Dit festival wordt georganiseerd door Rotterdamse dames die een samenwerking met poppodium Baroeg zijn aangegaan.

SUBMIT FEST 2020

Zaterdag 23 mei 2020

Waar: Baroeg, Rotterdam

Line-up:

Borders (UK, progressive metal / metalcore)

+ more t.b.a