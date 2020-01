Stef Bos op theatertournee met nieuw album ‘TIJD om te gaan leven’

Stef Bos brengt morgen op vrijdag 31 januari zijn nieuwe album ‘TIJD om te gaan leven’ en gaat vanaf februari het theater in met een gelijknamig theaterconcert. Het nieuwe album is geschreven op de drempel van een nieuw decennium. Een optimistisch manifest van iemand die een weg heeft afgelegd. Een begin van een nieuwe cyclus waarin de teksten soms terugkijken maar meestal vooruit. Het album is geschreven, opgenomen en gemixt in België, Zuid-Afrika en Nederland, de landen waar hij thuis komt.

Deze tour is de laatste theatertournee in zijn huidige vorm; een grote theatertournee samen met een band langs vele theaters. Na meer dan en kwart eeuw zullen de projecten in de toekomst van kortere duur zijn, er zijn veel plannen voor binnen en buiten het theater. Stef Bos wil ruimte maken voor solo voorstellingen of kleine projecten die als een laboratorium dienen voor nieuw werk. Een nieuw decennium dat Stef ruimte geeft om op avontuur te gaan.

‘Ruimte’, ‘Alles wat onhaalbaar lijkt’ en ‘TIJD om te gaan leven’ klinken als een horizon waar de zon opkomt. ‘De klim’ en ‘Nergens geweest’ kijken terug met een vooruitziende blik. ‘Haal mij uit mijn hoofd’ is een manifest voor levenslust. ‘Ons hoofd is een huis’ is een mooie samenwerking met Diggy Dex ontstaan door Stef Bos zijn betrokkenheid bij de Hersenstichting. ‘Mooier met de tijd’ is een ode aan het ouder worden en ‘Lorelei’ een spiegel die de geboorte van een kind je voor kan houden.

“Hoe kleiner je bent

Hoe groter de ruimte

Hoe verder je gaat

Hoe dichter je komt” (‘Ruimte’)

Ook is zijn album ‘Ridder van Toledo’ een onderdeel van de voorstelling. Een album waarin het kind in ons aan het woord komt en kijkt naar de liefde, de verbeelding en het menselijk gedoe. De theatervoorstelling Stef Bos ‘TIJD om te gaan leven’ is vanaf 7 februari in verschillende theaters in het land te zien.

Februari 2020

vr 7 NIJVERDAL ZINiN Theater

wo 12 HOOGEVEEN Theater de Tamboer

do 13 SNEEK Theater Sneek

vr 14 BARNEVELD Schaffelaartheater

za 15 DEVENTER Deventer Schouwburg

wo 19 ZUTPHEN Hanzehof

do 20 GRONINGEN de Stadsschouwburg Groningen

za 22 PAPENDRECHT Theater De Willem

wo 26 DEN HAAG Koninklijke Schouwburg

vr 28 VEENENDAAL Theater Lampegiet

za 29 WAALWIJK Theater De Leest

Maart 2020

zo 1 BREDA Chassé Theater

wo 11 EINDHOVEN Parktheater Eindhoven

do 12 ZOETERMEER Stadstheater

vr 13 HOOFDDORP Schouwburg De Meerse

za 14 TERNEUZEN Scheldetheater

do 19 DRACHTEN De Lawei

vr 20 WAGENINGEN Junushoff

za 21 ENSCHEDE Wilminktheater

zo 22 AMSTERDAM De Kleine Komedie

ma 23 AMSTERDAM De Kleine Komedie

do 26 HILVERSUM Theater Gooiland

vr 27 DOETINCHEM Schouwburg Amphion

za 28 DORDRECHT Schouwburg Kunstmin

zo 29 NIJMEGEN Stadsschouwburg

di 31 OSS Theater De Lievekamp

April 2020

wo 1 SCHIEDAM Theater aan de Schie

vr 3 WEERT Munttheater

za 4 STEENWIJK Rabo Theater De Meenthe

wo 15 DEN BOSCH Theater aan de Parade

vr 17 ALPHEN AAN DEN RIJN Theater Castellum

za 18 LEIDEN Leidse Schouwburg

wo 22 AMSTELVEEN Schouwburg Amstelveen

do 23 ARNHEM Stadstheater Arnhem

vr 24 AMERSFOORT Flint theater

za 25 APELDOORN Schouwburg Orpheus

Juni 2020

vr 12 BLOEMENDAAL Caprera Openluchttheater