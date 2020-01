Life of Agony, While She Sleeps, Suicide Silence en nog veel meer bevestigd voor Jera On Air 2020

Jera On Air 2020 belooft een editie te worden vol spektakel. Vandaag voegen we onder meer Life of Agony, While She Sleeps, Suicide Silence, The Devil Wears Prada, Rise of the Northstar en Crossfaith toe aan de line-up van het festival in Ysselsteyn. Dat is echter pas een kleine greep uit de nieuwe namen, want ook Mayleaf, Hundredth, Jesus Piece, Obey The Brave, Fit For An Autopsy, Blowfuse, Loathe, La Armada, Dream State, Clowns en Main Line 10 staan op de planken tijdens Jera On Air 2020. Op 25, 26 en 27 juni staan ze net als onder andere The Offspring, NOFX, Killswitch Engage en August Burns Red op het grootste alternatieve festival van ons land. Kaarten zijn te koop via www.jeraonair.nl.

Het New Yorkse kwartet Life Of Agony maakte begin jaren ’90 een verpletterende indruk met het album ‘River Runs Red’. Daar waar ze een lange en succesvolle toekomst werd voorspeld door de critici, was het ongeloof groot toen de band net voor het millennium uit elkaar ging. Na twee eerdere pogingen is de reünie nu eindelijk daar. Het grootste verschil? Zanger Keith Caputo gaat tegenwoordig door het leven als zangeres Mina Caputo. De diva heeft qua stem niets aan kracht verloren, zo bleek op het album ‘The Sound Of Scars’ dat afgelopen jaar verscheen. Maar ook live staat Life of Agony nog altijd als een huis.

Sinds ze in 2012 de prestigieuze award ‘Best British Newcomer’ wonnen gaat het hard met While She Sleeps. De gedeelde liefde voor metalcore bracht Sean Long, Aaran McKenzie, Adam Savage, Mat Welsh en Lawrence Taylor in 2006 bij elkaar, en dat bleek een gouden zet. Afgelopen jaar lieten ze met hun vijfde studioalbum ‘SO WHAT?’ wederom een verpletterende indruk achter.

De geschiedenis van Suicide Silence is er eentje met een zwart randje. In 2012 overleed frontman en zanger Mitch Lucker aan de gevolgen van een noodlottig ongeval met zijn motor. Het benefietconcert dat de band enkele weken later verzorgde om de studiekosten van Mitch’ dochter te bekostigen, zorgde wereldwijd voor kippenvel. Een jaar later besloten de overige bandleden om hun passie weer op te pakken en vonden ze in de persoon van Eddie Hermida een nieuwe vocalist. Op Valentijnsdag verschijnt het langverwachte nieuwe album van Suicide Silence, dat ‘Become the Hunter’ gaat heten.

Suicide Silence neemt samen met Fit For An Autopsy op Jera On Air 2020 een deel van de deathcore voor hun rekening. De aanstekelijke (punk)rock van Clowns, Obey The Brave, Mayleaf, Hundredth en Blowfuse zal verder voor de nodige moshpits gaan zorgen. De fans van hardcore kunnen hun energie kwijt bij onder andere Rise of the Northstar, La Armada, Jesus Piece, Main Line 10 en Dream State. En als liefhebber van metalcore kom je niet alleen aan je trekken bij Life of Agony en While She Sleeps, maar kun je wat de nieuwe namen betreft ook je hart ophalen bij Loathe, Crossfaith en The Devil Wears Prada.

Jera On Air 2020 vindt plaats van donderdag 25 tot en met zaterdag 27 juni in het Noord-Limburgse Ysselsteyn.