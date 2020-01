Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Floor Jansen in TivoliVredenburg.

Concerttip woensdag 29 januari: Floor Jansen in TivoliVredenburg

De Nederlandse zangeres Floor Jansen was tot voor kort onbekend bij het grote publiek, maar daar is in één keer verandering gekomen door het tv-programma Beste Zangers. Metalfans kenden haar kwaliteiten al twintig jaar, als frontvrouw van de bands After Forever (1997-2009) en Nightwish (2012-nu). Bij Beste Zangers liet ze horen elk genre aan te kunnen en haar emotionele vertolking van Lady Gaga’s Shallow staat inmiddels op 1 in de Nederlandse iTuneslijst. Vanavond brengt Floor Jansen songs (en anekdotes) uit haar hele oeuvre, met de Marcel Fisser Band (van Beste Zangers) als begeleiders!

Special guest: Henk Poort

Floor Jansen neemt een zeer bijzondere gast mee het podium op, niemand minder dan Henk Poort! Tijdens de opnames van ‘Beste Zangers’ leerde Floor en Henk elkaar kennen en dat klikte meteen. Samen zingen was alsof ze dat altijd al gedaan hadden. Die chemie nemen ze mee in deze show!