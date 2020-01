29 januari, de verjaardag van Tommy Ramone

Op 29 januari 1949 werd in Boedapest Tommy Ramone geboren. Thomas verhuisde met zijn familie op 4-jarige leeftijd naar New York, waar hij op 21-jarige leeftijd technicus was in de studio waar Jimi Hendrix’ album ‘Band of Gypsys’ werd opgenomen. Samen met John Cummings had Thomas toen al een bandje, genaamd Tangerine Puppets.

Cummings startte in de jaren ’70 een nieuwe band, samen met Jeffrey Ross Hyman en Douglas Glenn Colvin en Thomas werd hun manager. Aangezien Jeffrey oorspronkelijk zou gaan drummen, maar het tempo van de punkband, die het werd, niet kon bijhouden, pakte Jeffrey de microfoon en ging Thomas plotsklap drummen. John nam de artiestennaam Johnny aan, Jeffrey werd Joey, Douglas noemde zichzelf Dee Dee en Thomas werd Tommy. Hun achternaam werd direct de bandnaam: The Ramones!

Tommy Ramone werd in 1978 vervangen door Marky Ramone (Marc Steven Bell), maar bleef betrokken bij de band, als manager en producer. Tommy overleed in 2014 als laatste van de vier oorspronkelijke Ramones.