Rotterdam Ahoy en de stad Rotterdam zetten Duncan Laurence in het zonnetje

In mei 2019 zorgde Duncan Laurence er met zijn lied Arcade voor dat Nederland na 44 jaar weer gastland is van het Eurovisie Songfestival. Op 30 augustus kregen Rotterdam en Ahoy het grootste muziekspektakel ter wereld toegewezen. Vandaag vindt de officiële aftrap van het Eurovisie Songfestivalseizoen 2020 plaats en daarom werd de zanger gisteren officieel bedankt voor zijn bijzondere prestatie.

Voorafgaand aan de 11e van de 12 shows van De Vrienden van Amstel LIVE in Ahoy, waar Duncan een van de artiesten is, werd de in Hellevoetsluis opgegroeide zanger verrast. Jolanda Jansen, Algemeen Directeur van Ahoy en Said Kasmi, wethouder van Onderwijs, Cultuur en Toerisme binnen de gemeente Rotterdam, overhandigden hem een prachtige plaat. Replica ervan komen te hangen op het Rotterdamse stadhuis en bij de artiesteningang van Ahoy.

Door Duncan

Ahoy bedacht als leuk extra gebaar een nieuwe naam voor haar artiesteningang: ‘Door Duncan’. Jolanda Jansen: “Door Duncan hebben wij dit prachtige evenement naar Nederland, naar Rotterdam en naar Ahoy gehaald; dat verdient een officieel dankjewel en memorabel aandenken.” De plaat krijgt een mooie plaats naast de backstage entree en de nieuwe naam wordt er na De Vrienden van Amstel LIVE op gezet. Duncan reageerde zeer verrast: “Wat vet en wat een eer; een eigen deur in Ahoy! Ik hoop dat het zo’n mooi feest gaat worden in mei.”

Open Up

In mei aanstaande vindt het Eurovisie Songfestival plaats in Ahoy. Op 12 en 14 mei vinden de halve finales plaats, op 16 mei de finale. Namens Nederland zal Jeangu Macrooy deelnemen aan het evenement. Het thema van de 65 editie is Open Up.