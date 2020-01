Postmodern Jukebox komt naar de AB

Om de jaren 2020 in te luiden, trekt het befaamde tijdloze muziekgezelschap Postmodern Jukebox de wereld rond met een Welcome to the Twenties 2.0 Tour. De tournee moet de wereld voorbereiden op een nieuw decennium, waarin de oprichter van Postmodern Jukebox, Scott Bradlee, hoopt op een terugkeer naar de stijl en het vakmanschap die zo typerend waren voor de muziek van vorige generaties.

“In de vorige eeuw gaven de jaren 20 ons jazz, de enige Amerikaanse kunstvorm ooit. Wie weet wat de jaren 2020 brengen?” aldus Bradlee. “Eén ding is zeker: veel mensen hebben genoeg van de sensatiejournalistiek, hersenloze reality-tv en smartphoneverslaving die de voorbije tien jaar alleen maar verdeeldheid hebben gezaaid. Wij, in ons kleine hoekje van de popcultuurruimte, willen de mensen laten weten dat ze hun zorgen mogen opzijzetten om een hele avond lang samen met ons echt muzikaal talent en een tijdloze stijl te vieren, live en in levenden lijve.”

De Welcome to the Twenties 2.0 Tour van Postmodern Jukebox nodigt het publiek in bijna 250 steden uit voor een officiële Twenties 2.0 ‘initiation performance party’. “Wanneer we het Postmodern Jukebox-concept in een tourneeversie gieten, willen we het juiste talent koppelen aan het juiste materiaal en een unieke, ongelooflijke ervaring creëren voor onze fans,” aldus Bradlee. “Dit belooft de meest sensationele jaren 20-party te worden na The Great Gatsby.”

Postmodern Jukebox (PMJ) werd in 2009 door Bradlee opgericht. Sindsdien werd de groep meer dan een miljard keer bekeken op YouTube door 4,4 miljoen leden en wonnen ze meer dan 2 miljoen fans voor zich op Facebook. Ook tal van beroemdheden steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. De voorbije vijf jaar gaf PMJ wereldwijd het beste van zichzelf tijdens honderden voorstellingen in uitverkochte zalen. Zo traden ze op tijdens shows als Good Morning America, stonden ze meermaals op nummer 1 in de iTunes- en Billboard-hitlijsten, en trokken ze de aandacht van NPR Music en zelfs NBC News. Na tal van uitverkochte concerten in België, brengt Postmodern Jukebox hun energieke liveshow opnieuw naar de Ancienne Belgique op 13 oktober 2020!