Concerttip dinsdag 28 januari: Nick Cave in Concertgebouw de Vereeniging

Na een serie uitverkochte concerten in het voorjaar keert Nick Cave terug naar Europa voor nog eens acht van zijn unieke ‘conversation’ evenementen. Tijdens de tour doet hij onder andere Concertgebouw de Vereeniging in Nijmegen aan op dinsdag 28 januari. Let op: dit concert is uitverkocht.

Na optredens in uitverkochte zalen over de hele wereld, keert Cave in januari 2020 terug naar Europa. Tijdens deze bijzondere avonden met muziek en open dialoog ontvangt hij vragen rechtstreeks van het publiek en speelt hij enkele van zijn meest geliefde liedjes op piano.

Doornroosje haalde de legendarische artiest naar Nijmegen en is erg blij met deze naam. “Nick Cave is een unieke artiest met een geweldig repertoire. Het is natuurlijk fantastisch dat hij in Nijmegen te zien is” zegt Robert Meijerink, programmeur bij Doornroosje. De locatie, Concertgebouw de Vereeniging, past erg goed bij de bijzondere opzet van het evenement. Het concert is volledig geplaceerd.

Cave beschrijft de avonden zelf als “an exercise in connectivity”. Geen enkel onderwerp is heilig en het publiek wordt aangemoedigd moedig, uitdagend en confronterend te zijn. De relatie tussen Cave en zijn publiek is altijd open en intens geweest, maar verdiepte zich tijdens zijn recente shows met de Bad Seeds. Daaruit haalde hij de inspiratie voor deze onconventionele en unieke avonden van ongefilterde en ongescripte Q&A.