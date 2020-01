Eerste namen North Sea Jazz bekend

Vandaag maakt de organisatie een groot aantal namen bekend van de 45e editie van het NN North Sea Jazz Festival. Niemand minder dan Alicia Keys, Diana Ross en Lionel Richie zullen op 10, 11 en 12 juli te bewonderen zijn in Rotterdam Ahoy. Het festival opent dit jaar spectaculair met een speciaal openingsconcert van John Legend op donderdagavond 9 juli.

Bijzondere jazzprojecten zijn er van o.a. de 80-jarige Herbie Hancock met een speciaal jubileumconcert, de reünie van jazzgrootheden Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride en Brian Blade onder de naam Mood Swing Quartet, een eerbetoon aan John Coltrane door jazzlegende Archie Shepp en een speciale samenwerking tussen Kurt Elling en Danilo Perez.

Ook publiekslievelingen Gregory Porter en Ibrahim Maalouf keren terug naar Rotterdam, net als Joe Bonamassa, die deze editie zal optreden met het Metropole Orkest. Daarnaast maken soulzanger Michael Kiwanuka, Afropop sensatie Burna Boy en de ‘alternative soul’ van Black Pumas, Yola en Alabama Shakes-frontvrouw Brittany Howard hun opwachting in Ahoy.

NN North Sea Jazz Festival 2019

North Sea Jazz vindt dit jaar plaats op 10, 11 en 12 juli in Rotterdam Ahoy. De kaartverkoop voor losse dagkaarten begint op 1 februari om 10.00 uur via Ticketmaster. De kaartverkoop voor het openingsconcert van John Legend op 9 juli begint ook op 1 februari om 10.00 uur via Ticketmaster.

Donderdag 9 juli:

Grand opening Night with John Legend

Vrijdag 10 juli:

o.a. Archie Shepp – Tribute to John Coltrane, Branford Marsalis, Brittany Howard, Burna Boy, George Benson, Jazzmeia Horn, Jill Scott, Joe Bonamassa & Metropole Orkest, Jordan Rakei, Kurt Elling & Danilo Pérez, Kokoroko, Lionel Richie, Louis Cole Big Band, Mark Guiliana BEAT MUSIC, Mark Lettieri Group, Nérija, This Edition ft. Jeff Ballard, Jasper Høiby, Pablo Held, Verneri Pohjola, Julian Argüelles

Zaterdag 11 juli:

o.a. Archie Shepp – Tribute to John Coltrane, Christone ‘Kingfish’ Ingram, Diana Ross, Dweezil Zappa, Eric Gales, Gustavo Santaolalla, Greg Ward’s Rogue Parade, Hiromi, Ibrahim Maalouf, James Carter Organ Trio, Little Simz, Marc Cohn & The Blind Boys of Alabama, Michael Kiwanuka, Mood Swing Quartet ft. Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride and Brian Blade, Nubya Garcia, Nona, Typhoon, Yola

Zondag 12 juli:

o.a. Alicia Keys, Ari Lennox, Avishai Cohen Big Vicious, Baby Rose, Black Pumas, Gregory Porter, Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola’s Band “Viento y Tiempo”, Herbie Hancock, Joey Alexander Trio, John McLaughlin & The 4th Dimension, Kenny Barron & Dave Holland Trio ft. Johnathan Blake, Mudita, New Cool Collective, SFJAZZ Collective, Shabaka And The Ancestors, Stacey Kent, TaxiWars